LE PAROLE DEL DIRIGENTE

Chiellini: "Ringraziamo Tudor, Spalletti ottimo allenatore ma pensiamo a fare punti"

Prima della sfida contro l'Udinese, l'ex difensore ha parlato del momento negativo vissuto dalla squadra

29 Ott 2025 - 18:30

Prima della partita contro l'Udinese ha parlato Giorgio Chiellini, dirigente e bandiera della Juventus: "Penso che Igor Tudor vada ringraziato per aver fatto un lavoro importante, l'anno scorso ci ha portato in Champions League. Questa è stata una decisione condivisa con la società. Pensiamo che la squadra possa far bene. Credo che Spalletti sia un grande allenatore, con esperienza e un gioco moderno. Aspettate perché non c'è la firma, parliamo a fare punti. Mi permetto di ringraziare Brambilla che ci consente di affrontare l'Udinese e di guardare al futuro". 

Chiellini ha poi proseguito: "L'esonero è stato sofferto perché non è nel DNA della Juventus e c'è dispiacere per quanto il mister ci abbia tenuto. Sarà un anno di transizione perché cercheremo di mettere le basi per una Juve che possa tornare a vincere. Mancano 30 partite e c'è ancora tutto in gioco e penso si possa iniziare un nuovo percorso. Nuovo Direttore Sportivo? Nelle prossime settimane lo annunceremo perché manca nell'organigramma".

chiellini
juventus
spalletti

