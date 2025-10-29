Chiellini: "Ringraziamo Tudor, Spalletti ottimo allenatore ma pensiamo a fare punti"

Chiellini ha poi proseguito: "L'esonero è stato sofferto perché non è nel DNA della Juventus e c'è dispiacere per quanto il mister ci abbia tenuto. Sarà un anno di transizione perché cercheremo di mettere le basi per una Juve che possa tornare a vincere. Mancano 30 partite e c'è ancora tutto in gioco e penso si possa iniziare un nuovo percorso. Nuovo Direttore Sportivo? Nelle prossime settimane lo annunceremo perché manca nell'organigramma".