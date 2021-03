Niente CR7, a Madrid va Haaland: la Juve punta Benzema, Morata verso l'Atletico  

IL RETROSCENA

Un intreccio di attaccanti coinvolge le due società di Madrid e i bianconeri

Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid è destinato a restare soltanto una suggestione di fine inverno. Florentino Perez ha già in mano il futuro attaccante del Real: si tratta di Erling Haaland, il norvegese del Borussia Dortmund, re dei bomber europei. La trattativa con il club tedesco sarebbe in dirittura d'arrivo per una cifra vicina ai 140 milioni di euro. A questo punto la suggestione di un Ronaldo-bis è destinata a restare tale anche perché l'idea di un ritorno non ha mai entusiasmato Florentino perché non lo ritiene un affare considerando il costo dell'operazione e l'età di CR7. In più, non gli sono piaciute le modalità del suo addio nel 2018.

Cristiano ha una sola squadra davvero interessata a lui ed è il Paris Saint Germain. Un 'operazione, quella con i francesi, che può andare in porto nel caso in cui non si riesca a tesserare Messi. La Juve, in ogni caso, sta guardando all'attacco del futuro. Il probabile arrivo di Haaland è l'ennesimo indizio della partenza di Benzema alla fine di questa stagione. I bianconeri hanno già iniziato a sondare il terreno per arrivare al francese nell'ottica del rinnovo del reparto avanzato che prevede il più che probabile ritorno di Morata all'Atletico Madrid, anche se lui vorrebbe rimanere alla Juve. Il costo per l'acquisto definitivo, 45 milioni di euro, è insostenibile per i bianconeri ed è difficile pensare che si possa di nuovo rinnovare il prestito.