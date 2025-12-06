Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Pisacane: "Contro la Roma dobbiamo dare di più"

06 Dic 2025 - 17:14

Un'altra partita senza Mina. Ma Fabio Pisacane dà la carica alla squadra per la partita di domani pomeriggio all'Unipol Domus contro la Roma. "Con i giallorossi - ha detto l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia - si può vincere solo vincendo più duelli dell'avversario, sinora hanno magari capitalizzato meno occasioni create di quanto facesse l'Atalanta di Gasperini, ma non è vero che non producono tanto, cosa che è un marchio di fabbrica del mister piemontese". Un Cagliari che non vince da settembre e che nelle ultime nove giornate non arriva alla media di mezzo punto a partita: "Ma bisogna pensare positivo. Noi dobbiamo salvarci e sapevamo che il nostro campionato avrebbe conosciuto momenti difficili anche in ottica classifica. Mi piace essere ottimista e quindi non penso a cosa possa succedere se perderemo domani o in futuro, siamo realisti e lavoriamo, consci di affrontare un avversario molto forte. Bisogna attraversare la tempesta rimanendo verticali, come dico sempre." Un allenatore esordiente contro uno dei più esperti e navigati tecnici della Serie A: "Un'emozione che si rinnova - ha detto Pisacane - visto che proprio con Gasperini ho esordito in A da giocatore. La sua Atalanta è stata in questi anni un punto di riferimento per il nostro calcio. E alla Roma sta facendo benissimo".

Lo slancio potrebbe arrivare dalla Coppa: "Quando vai in uno stadio del genere (Napoli, ndr) e fai una gara di alto livello, come già a Torino, significa che la squadra è sul pezzo e ha tanta energia da mettere sul campo con dedizione, spirito di sacrificio e idee. Mi auguro che domani si possa continuare su questa scia, cercando di fare qualcosa in più ritrovando il gusto di vincere che è ciò che vogliamo tutti". Un pensiero per Felici: "Ci dispiace tantissimo per l'infortunio di Mattia. Per quello che ci stava dando perdiamo un ragazzo energico che aveva voglia di spaccare il mondo. Mi piace pensare sempre in positivo e quindi mi piace pensare che come l'infortunio di Belotti aveva dato inizio a un momento delicato, ora l'infortunio di Felici possa chiudere questo periodo". Mercato? "Con la società siamo sempre in sintonia. In questo momento però preferisco concentrarmi sulle gare da giocare e sulla rosa a disposizione".

Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

DICH NICOLA PRE LECCE DICH

Nicola: "Fare punti per la salvezza"

MCH BENFICA.SPORTING MCH

Errori, un rosso e Mou furioso: Benfica-Sporting finisce 1-1

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

CLIP SANDRO GIACOBBE ALLENATORE NAZIONALE CANTANTI 05/12 SRV

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

DICH GROSSO PRE FIORENTINA DICH

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

Mondiale, oggi sorteggio

Mondiale, oggi sorteggio

Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

