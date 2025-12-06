Lecce, Di Francesco: "Con la Cremonese cerchiamo continuità"

"Non abbiamo abbassato la guardia nonostante il successo ottenuto con il Torino. Abbiamo lavorato per tenere alti i ritmi e consolidare il lavoro fatto sinora. Mi aspetto una squadra aggressiva e in grado di costruire cercando delle giocate di qualità". A parlare è Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, prima di imbarcarsi sul charter destinazione Cremona. La vittoria contro i granata della settimana scorsa ha rinvigorito l'ambiente, ma l'allenatore giallorosso preferisce tenere i suoi sulla corda. "Affrontiamo la Cremonese che in questo momento è la sorpresa del campionato assieme al Sassuolo - sottolinea il tecnico. Hanno fatto molto bene, soprattutto nell'ultimo turno, e dalla nostra sarà necessario essere consapevoli dei nostri mezzi. Ci servirà anche grande umiltà nell'approcciare la partita, così come abbiamo fatto in particolare nelle ultime gare".
Lo spauracchio potrebbe essere Vardy: "Non sono meravigliato dalla sua stagione - ammette il tecnico. E' un giocatore che alla sua età ha dimostrato di essere un campione, e mi ricorda Pippo Inzaghi. Mi ha colpito in modo positivo e dovremmo stare attenti al suo modo di attaccare la profondità per vie centrali". Domani la Cremonese, venerdì sera l'anticipo con il Pisa, poi la sosta forzata con l'incontro con l'Inter, rinviato per gli impegni in Supercoppa dei nerazzurri. Di mezzo la Coppa d'Africa che toglierà a Di Francesco tre pedine fondamentali nel suo scacchiere (Gaspar, Coulibaly, Banda). L'allenatore precisa: "Ci penserò dopo la gara contro il Pisa. Stiamo lavorando in questa direzione, ma procediamo passo dopo passo. Sappiamo che perderemo tre giocatori, ma sono sereno perché dispongo di una rosa che sta lavorando al meglio".