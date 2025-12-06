Lecce, Di Francesco: "Con la Cremonese cerchiamo continuità"

"Non abbiamo abbassato la guardia nonostante il successo ottenuto con il Torino. Abbiamo lavorato per tenere alti i ritmi e consolidare il lavoro fatto sinora. Mi aspetto una squadra aggressiva e in grado di costruire cercando delle giocate di qualità". A parlare è Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, prima di imbarcarsi sul charter destinazione Cremona. La vittoria contro i granata della settimana scorsa ha rinvigorito l'ambiente, ma l'allenatore giallorosso preferisce tenere i suoi sulla corda. "Affrontiamo la Cremonese che in questo momento è la sorpresa del campionato assieme al Sassuolo - sottolinea il tecnico. Hanno fatto molto bene, soprattutto nell'ultimo turno, e dalla nostra sarà necessario essere consapevoli dei nostri mezzi. Ci servirà anche grande umiltà nell'approcciare la partita, così come abbiamo fatto in particolare nelle ultime gare".