Genoa, De Rossi: "A Udine sarà una partita molto fisica"

Rientrerà dalla squalifica Norton-Cuffy ma ci sono alcuni elementi alle prese con problemi di febbre mentre non verranno rischiati Gronbaek e Cornet. Chiunque scenderà in campo avrà però dei compiti ben precisi. "Stiamo lavorando sulla difesa della nostra porta e dell'area-ha aggiunto De Rossi-. Vogliamo essere più dominanti lì. Quando spiovono cross bisogna essere coordinati, sapere dove mettersi ed essere abbastanza presenti anche fisicamente. In area non si può essere timidi o dei bravi ragazzi, bisogna essere più dominanti come posizionamenti e duelli. Se lo fossimo stati in queste ultime partite avremmo portato a casa più punti". In avanti spazio ancora alla coppia Colombo e Vitinha che sta crescendo sempre di più. "Gli attaccanti sono una razza particolare. Non ci andavo d'accordo quando giocavo ma ora me li coccolo. Vivono di questa simbiosi, di questi alti e bassi e si stanno divertendo ma in campo voglio di più e li voglio vedere di più in area ".