La Juve paga la stanchezza al Bentegodi. E Vlahovic non incide quando parte titolare

Vlahovic, come nel derby d'Italia, è partito dall'inizio ma ancora una volta ha deluso. Le colpe non sono solo sue, visto che il serbo implacabile quando entra a gara in corso (4 gol) è stato servito poco e male dai compagni. Quando Yildiz non gira e non inventa, la manovra diventa prevedibile e le soluzioni in attacco sono davvero esigue. Openda deve ancora entrare nei meccanismi bianconeri, mentre il più penalizzato appare David, che non si trova proprio a suo agio quando non gioca da 9 ed è costretto ad agire più lontano dalla porta. Con l'acido lattico nelle gambe sempre più pesanti col passare dei minuti, la Juve ha sofferto nella ripresa le ripartenze dell'Hellas e in particolare la velocità di Orban.