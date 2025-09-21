La Juve paga la stanchezza al Bentegodi. E Vlahovic non incide quando parte titolare

Le battaglie contro Inter e Dortmund si sono fatte sentire nelle gambe. Riscatto Di Gregorio dopo le critiche
Dopo tre vittorie di fila, la Juventus rallenta la sua corsa al Bentegodi di fronte a un Verona più fresco e volenteroso. Tudor ha cambiato cinque uomini rispetto alla sfida di Champions contro il Dortmund, ma la sua Juve è apparsa stanca sia nelle gambe che nella testa. Senza l'ingenuità di Joao Mario nel finire del primo tempo, magari sarebbe potuto bastare il bel lampo di Conceiçao, ma alla fine l'Hellas non ha rubato nulla e ha strappato con grande merito il pareggio.
Vlahovic, come nel derby d'Italia, è partito dall'inizio ma ancora una volta ha deluso. Le colpe non sono solo sue, visto che il serbo implacabile quando entra a gara in corso (4 gol) è stato servito poco e male dai compagni. Quando Yildiz non gira e non inventa, la manovra diventa prevedibile e le soluzioni in attacco sono davvero esigue. Openda deve ancora entrare nei meccanismi bianconeri, mentre il più penalizzato appare David, che non si trova proprio a suo agio quando non gioca da 9 ed è costretto ad agire più lontano dalla porta. Con l'acido lattico nelle gambe sempre più pesanti col passare dei minuti, la Juve ha sofferto nella ripresa le ripartenze dell'Hellas e in particolare la velocità di Orban.
Così, in una serata piuttosto grigia, la buona notizia, oltre a Conceiçao, è il riscatto dopo le critiche in Champions League di Di Greogorio: il portiere ha tenuto in piedi i suoi nel secondo tempo con un paio di belle parate su Orban e Frese. Tudor ha provato a giocarsi tutte le sue carte in attacco, oltre al match-winner contro l'Inter Adzic, ma questa volta i minuti di recupero non hanno sorriso ai bianconeri che comunque passeranno almeno un paio di notti in vetta in attesa di Napoli-Pisa.
