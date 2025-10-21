La Juve condanna i saluti romani del corteo ultrà alla stazione Centrale di Milano

Domenica 19 ottobre gli ultras juventini, di passaggio a Milano al rientro dalla trasferta di Como, hanno sfilato compatti nel cuore della stazione Centrale cantando l'inno di Mameli ed esponendo uno striscione: "Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre città! Me**e!". Il riferimento è alla manifestazione pro Palestina del 22 settembre scorso, poi degenerata in alcuni episodi violenti proprio nei pressi della stazione di Milano. Alcuni membri del corteo hanno accompagnato i cori e l'esposizione dello striscione con il saluto romano. Nella giornata di martedì, la Juventus ha emesso un comunicato, prendendo le distanze per quanto avvenuto nel weekend.