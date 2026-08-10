Coppa Italia, il caldo rende impraticabile lo Zini: Cremonese-Sampdoria a Chiavari

Lo spettacolo della Coppa Italia, esclusiva assoluta Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai trentaduesimi dell'edizione 2026/27. A metà agosto, in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. La partita tra Cremonese-Sampdoria di lunedì 17 agosto si giocherà a Chiavari, allo Stadio Sannazzari, per impraticabilità del campo del campo dello Stadio Zini: erba vittima del caldo eccessivo di questi giorni.