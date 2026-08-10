Djimsiti saluta Bergamo e l'Atalanta: "Una casa che mi porto dentro"

10 Ago 2026 - 20:43
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"Oggi inizia un nuovo capitolo. Ma ci sono luoghi che non si lasciano davvero. Si può lasciare una squadra. Si può lasciare una città. Ma una casa ce la portiamo dentro". Lo scrive sul proprio profilo Instagram Berat Djimsiti, difensore che dall'Atalanta passa all'Al-Diriya in Arabia Saudita a titolo definitivo per 3 milioni, con un biennale dello stesso importo a stagione, dopo 8 annate e mezzo con 334 partite, quarto atalantino più presente di sempre dietro De Roon con 445, Bellini con 435 e Pasalic con 344. Nel post il nazionale albanese ripercorre le tappe della sua avventura bergamasca. "Sono arrivato a Bergamo dieci anni fa come un giovane calciatore, con un sogno e tanta voglia di dimostrare il mio valore. Oggi me ne vado sapendo che questo posto mi ha dato molto più del calcio. Qui sono cresciuto come giocatore, come uomo e come padre. Qui è cresciuta la mia famiglia. Bergamo è diventata casa e l'Atalanta è molto più di una squadra", si legge. Il culmine, l'Europa League vinta due anni fa: "In questi dieci anni abbiamo vissuto vittorie, sconfitte, notti indimenticabili e traguardi che forse un tempo avremmo soltanto sognato. Ma ciò che porterò con me più di ogni altra cosa sono le persone - prosegue Djimsiti -. I miei compagni, gli allenatori, tutto lo staff, ogni persona che lavora per questa società, la famiglia Percassi, i nostri tifosi e tutta la gente di Bergamo: grazie per la fiducia, per il sostegno, per aver lottato con noi e per aver fatto sentire me e la mia famiglia parte di qualcosa di speciale". "Niente di ciò che abbiamo raggiunto ci è stato regalato. Lo abbiamo costruito insieme, con lavoro, sacrificio, disciplina, cuore e quella mentalità che unisce profondamente l'Atalanta alla sua città. Grazie di tutto, Bergamo. Grazie di tutto, Atalanta. Per sempre nel cuore", chiude il messaggio.

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