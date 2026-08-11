Juve, ultimo tentativo per Lucumi: Badiashile o Todibo per il piano B

Jhon Lucumi è da settimane a un passo dalla Juve. Il problema, però, continua a essere quell'ultimo passo che Bologna e Juventus sembrano non voler fare l'una verso l'altra per chiudere la trattativa. Il tempo stringe e Carnevali inizia anche a studiare le alternative...
Situazione Lucumi
La Juve nelle ultime settimane si è fatta nuovamente sotto con il Bologna per l'acquisto del colombiano. I bianconeri non intendono andare oltre i 18 milioni per un giocatore di 28 anni che andrà in scadenza il prossimo anno. Il Bologna, dal canto suo, non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni. Distanze tutt'altro che incolmabili, a patto che ci sia volontà di trovare un compromesso, cosa che al momento sembra mancare nonostante gli ottimi rapporti tra le società. Nei prossimi giorni si continuerà a trattare, ma la dirigenza bianconera, sapendo di non poter rimanere con un pugno di mosche in mano, sta già studiando le alternative.
Todibo o Badiashile
Carnevali avrebbe individuato due alternative Todibo e Badiashile: nella testa di Spalletti nessuno dei due è sullo stesso piano di Lucumi, ma entrambi possono riempire quella casella per un anno in attesa che il colombiano si svincoli. Badiashile può lasciare il Chelsea in prestito, un tipo di operazione che incontrerebbe il favore dei dirigenti bianconeri. Stesso discorso per Todibo, appena retrocesso in Championship con il West Ham che è pronto a valutare ogni tipo di offerta.