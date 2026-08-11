Juve, ultimo tentativo per Lucumi: Badiashile o Todibo per il piano B

Carnevali avrebbe individuato due alternative Todibo e Badiashile: nella testa di Spalletti nessuno dei due è sullo stesso piano di Lucumi, ma entrambi possono riempire quella casella per un anno in attesa che il colombiano si svincoli. Badiashile può lasciare il Chelsea in prestito, un tipo di operazione che incontrerebbe il favore dei dirigenti bianconeri. Stesso discorso per Todibo, appena retrocesso in Championship con il West Ham che è pronto a valutare ogni tipo di offerta.