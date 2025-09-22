Juventus: piano di lavoro personalizzato per Yildiz, Thuram, Kalulu e Kelly

Tutti e quattro avrebbero bisogno di tirare il fiato, ma al momento appare complicato per il tecnico croato fare a meno di loro, anche perché in panchina non ci sono giocatori in grado di dare le stesse garanzie in quei ruoli. Ecco perché lo staff bianconero approfitterà di una settimana intera di preparazione, evento ormai più unico che raro, per farli lavorare a un programma atletico particolare, fatto di qualche esercitazione differenziata in più e di qualche lavoro d'intensità con la palla in meno. Un po' di turnover, naturalmente, non è da escludere, ma l'obiettivo principale è quello di garantire a tutti una condizione che possa permettere a Tudor di scegliere, ogni volta, la squadra migliore in base alle esigenze. Perché la stagione è solo agli albori, ma è inutile negare che alcune sfide possono già risultare decisive.