Verona-Juve, tutti d'accordo: l'arbitraggio di Rapuano gravemente insufficiente

Orban, dopo averlo trasformato, si rende protagonista del secondo episodio, quando colpisce al volto Gatti. Rapuano valuta erroneamente dal campo scegliendo il giallo, dalla sala VAR nessun richiamo: manca il rosso. Una combo che Tudor non ha digerito: "Il rigore dato è una roba vergognosa, non esiste. Lo può dare soltanto chi non ha giocato mai a calcio. Una roba mai vista. Poi la gomitata a Gatti, se non dai il rosso su un episodio così non so quando lo si deve dare...".