Pisa-Juve per il secondo posto: Spalletti ritrova il talismano Bremer e sfida il figlio di Buffon

di Stefano Fiore
27 Dic 2025 - 09:02

Riparte la Serie A subito dopo Natale e con la trasferta di Pisa riparte anche la corsa della Juventus, che cerca quella terza vittoria consecutiva che potrebbe darle il secondo posto in campionato, in attesa delle partite delle altre squadre di vertice. L'impegno, abbordabile sulla carta, è il primo di un mese che può dire molto sulle ambizioni della squadra di Luciano Spalletti visto che il calendario poi proporrà Lecce (in casa), Sassuolo (in trasferta), Cremonese (in casa) e Cagliari (in trasferta): col bottino pieno i bianconeri non potrebbero più nascondersi e l'obiettivo Champions League, quasi forzato dopo un inizio stagione imballato e il cambio di allenatore, si tramuterebbe giocoforza nella possibilità di lottare per le prime posizioni con Inter, Milan, Napoli e Roma. A proposito di azzurri, per la Juve dopo questa striscia ci sarà proprio la sfida contro la squadra di Antonio Conte, un dentro o fuori scudetto tutto da vivere.

Juve, talismano Bremer

 Prima, però, come dicevamo c'è l'ostacolo Pisa che Spalletti affronterà con qualche assenza ma anche la consapevolezza di poter nuovamente schierare Gleison Bremer, colonna della difesa e importante in campo quanto nei numeri. Basti pensare che con lui in campo la Juve non ha mai perso in questa stagione, sette partite (Champions compresa) da 2,42 punti a gara di media mentre considerando i match senza l'ex Toro (quattro, sempre coppa europea compresa) la media scende a 1,5 punti a gara.

Juve, Buffon junior sulla tua strada: chi è Louis Thomas

 Il Pisa di Alberto Gilardino, due punti nelle ultime cinque partite, può contare su un attaccante che ha un cognome affascinante, per chi ama i colori bianconeri. Louis Thomas Buffon, 17 anni, è il figlio di Gianluigi, leggenda della Juve, e per lui potrebbero aprirsi spiragli importanti questa sera vista anche l'assenza di Nzola, in Coppa d'Africa. Sin qui ha giocato spezzoni di gara contro Bologna, Inter e Lecce, rendendolo il quarto esordiente più giovane di questa Serie A. Nazionale ceco Under 19 (scelta legata a mamma Alena Seredova per evitare il peso del cognome in azzurro) e cresciuto nel vivaio dilettantistico del CBS per restare lontano dai riflettori, Louis è pronto a scrivere il suo capitolo personale contro il club che ha reso leggenda suo padre.

Le altre partite di oggi

 Il turno viene aperto, alle 12.30, da una Fiorentina speranzosa di trovare la seconda vittoria consecutiva che darebbe ulteriore ossigeno a Vanoli, che conosce bene il campo di Parma. Alle 15 Lecce-Como e Torino-Cagliari incrociano storie di lotta salvezza e ambizioni europee mentre alle 18 Udinese e Lazio cercano una vittoria proprio per avvicinare le posizioni per l'Europa.

