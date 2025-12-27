Pisa-Juve per il secondo posto: Spalletti ritrova il talismano Bremer e sfida il figlio di Buffon

Il Pisa di Alberto Gilardino, due punti nelle ultime cinque partite, può contare su un attaccante che ha un cognome affascinante, per chi ama i colori bianconeri. Louis Thomas Buffon, 17 anni, è il figlio di Gianluigi, leggenda della Juve, e per lui potrebbero aprirsi spiragli importanti questa sera vista anche l'assenza di Nzola, in Coppa d'Africa. Sin qui ha giocato spezzoni di gara contro Bologna, Inter e Lecce, rendendolo il quarto esordiente più giovane di questa Serie A. Nazionale ceco Under 19 (scelta legata a mamma Alena Seredova per evitare il peso del cognome in azzurro) e cresciuto nel vivaio dilettantistico del CBS per restare lontano dai riflettori, Louis è pronto a scrivere il suo capitolo personale contro il club che ha reso leggenda suo padre.