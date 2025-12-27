Pisa-Juve per il secondo posto: Spalletti ritrova il talismano Bremer e sfida il figlio di Buffon

Supercoppa Italiana, i recordman di presenze: de Vrij eguaglia Buffon e Stankovic
© Getty Images | 5 presenze: Albertini (Milan), Ambrosini (Vicenza e Milan), F. Baresi (Milan), Bastoni e Mkhitaryan (Inter), Chivu (Roma e Inter), Higuain (Napoli, Juventus e Milan), Ibrahimovic (Juventus, Inter e Milan. nella foto), Julio Cesar (Inter)
