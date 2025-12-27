Juve, Spalletti: "Primo tempo sotto livello, siamo una buona squadra ma non basta dirlo..."

"Nel primo tempo siamo stati sotto livello come ritmo. Alla fine del primo tempo e all'inizio della ripresa abbiamo subito la tenacia del Pisa, che ha fatto una buonissima partita. Poi la gara l’abbiamo fatta sempre". Luciano Spalletti analizza così la vittoria della Juve a Pisa. "Zhegrova e David hanno fatto bene, ci hanno dato più qualità. Dobbiamo fare meglio anche se non abbiamo fatto male. Anche l'Inter ha sofferto per 60'-70' contro il PIsa, che in questo momento non è fortunato. È una vittoria che ci dà ulteriore entusiasmo per quello che stiamo facendo. Siamo una buona squadra ma in campo dobbiamo farlo vedere, non dirlo e basta. A volte ce lo dimentichiamo come nel primo tempo dove troppi elementi sono stati sotto livello". E ancora: "Zhegrova è stato tre giorni con la febbre alta e si è allenato solo un po' ieri mattina, per cui avevo anche dei dubbi sulla sua tenuta. Poi però avevamo l'obbligo di farlo perché non trovavamo sbocchi lì sulla trequarti. Anche Thuram è cresciuto nel secondo tempo e Miretti mi è piaciuto quando è entrato".