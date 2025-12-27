Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti

© Getty Images
Una rete del difensore e il tap-in del turco portano i tre punti ai bianconeri. Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramonidi Max Cristina
Terza vittoria consecutiva in campionato per la Juventus di Luciano Spalletti che nella 17a giornata di Serie A, l'ultima del 2025, si è imposta 2-0 in casa del Pisa. Trasferta complicata per i bianconeri che dopo aver sfiorato la rete con Openda e Koopmeiners hanno dovuto ringraziare prima la traversa e poi il palo per aver negato il vantaggio al Pisa sulle conclusioni di Moreo e Tramoni. Dopo un legno colpito da Kelly nel secondo tempo, grazie anche all'ingresso di Zhegrova dalla panchina la Juventus ha trovato il modo di sbancare: l'azione decisiva è arrivata al 73' con la deviazione vincente di Kalulu a pochi passi da Semper. Nel recupero il raddoppio di Yildiz in ripartenza.
LA PARTITA
La Juventus festeggia, il Pisa si prende gli applausi e poco altro. Il copione sembrava già scritto in partenza ma il campo è stato inesorabile nel punire, ancora una volta, la difficoltà dei toscani nel trovare la porta avversaria. Al contrario i bianconeri di Spalletti con il 2-0 in terra toscana possono festeggiare la terza vittoria consecutiva in campionato, la quinta in generale nel mese di dicembre, potendo abbozzare a quella continuità a cui l'ex ct della nazionale e non solo mirano fin dal momento del matrimonio firmato in corso d'opera. Il finale del 2025 è stato in crescendo per la Juventus con un chiaro messaggio al resto della ciurma in viaggio per l'obiettivo principale di tutte: per la corsa Champions la Vecchia Signora è tornata anche se probabilmente non se n'è mai veramente andata.
Eppure il confronto di Pisa è stato ben più complicato di quanto racconti il tabellino in sé. Per un'ora abbondante di gioco la formazione di Gilardino ha saputo trovare il modo di mettere in difficoltà la Juventus con intensità e fisicità, ma anche con molta sfortuna come nelle occasioni di Moreo e Tramoni fermati rispettivamente da traversa e palo. Poi tutto è cambiato intorno al sessantesimo un po' per i cambi di Spalletti con l'ingresso di più qualità offensiva con il talento di Zhegrova e un po' perché la spia della riserva si è accesa nel motore nerazzurro. A sparigliare le carte ci ha pensato un'azione ben orchestrata dai bianconeri e conclusa in maniera rocambolesca da Kalulu al 73', ma solo dopo qualche minuto di attacchi continuativi verso la porta di Semper e il primo segnale d'attacco con il palo colpito da Kelly. Il raddoppio è arrivato in pieno recupero a firma di Yildiz ma per gran parte merito di Miretti.
LE PAGELLE
Di Gregorio 6 - A livello di interventi è stata una serata tranquilla, ma buona parte dei ringraziamenti vanno ai montanti della sua porta che l'hanno sostituito due volte.
Kalulu 7 - Dalle sue parti transita Angori che gli crea qualche grattacapo ma senza strafare. Meglio nella ripresa quando agisce in coppia con Zhegrova e proprio con un inserimento trova la giocata fortunosa, ma giusta.
Bremer 5,5 - Moreo e Tramoni si muovono molto e all'interno dell'area di rigore lo mettono in difficoltà. La traversa dell'uno e il palo dell'altro lo salvano.
Kelly 6 - Poco impegnato in fase difensiva, si fa trovare pronto quando viene puntato senza troppa difficoltà. Sfiora il gol con un mancino potente trovando solo un palo clamoroso.
Cambiaso 6,5 - Per un'ora abbondante non riesce a trovare le distanze giuste per accendere la fascia sinistra con Yildiz. Con un taglio in diagonale partendo dalla fascia entra nell'azione che porta al gol di Kalulu.
Thuram 6 - Fa legna nella parte mediana del campo mettendoci il fisico più che la tecnica. Il Pisa non gli concede tempo e spazio per provare qualche galoppata, ma l'ordinaria amministrazione la porta a termine.
Locatelli 5,5 - Poca impostazione e poca interdizione. Lì in mezzo al campo non dà la sostanza che Spalletti si aspetta e dopo l'ammonizione viene sostituito.
dal 15' st Zhegrova 7 - Il suo ingresso cambia il volto della Juventus dando qualità e imprevedibilità alla manovra bianconera. Ormai non fa notizia che sia decisivo subentrando in corsa, si segnala anche per sacrificio difensivo.
McKennie 6 - Dove lo metti, sta. L'americano ricopre più ruoli garantendo la solita prestazione di attenzione e applicazione.
Yildiz 6 - Serata in ombra per il talento turco che non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio giusto per accendere le proprie giocate. Nonostante questo trova il gol nel recupero.
Koopmeiners 5,5 - Parte sulla trequarti, poi viene spostato sulla destra e infine sulla sinistra. Tante posizioni cambiate, poche idee e anche confuse.
Openda 5 - Una sola buona occasione nel primo tempo, ma anche un grosso passo indietro rispetto alle ultime settimane. Un'occasione persa per consolidare la propria posizione nelle gerarchie d'attacco bianconere.
dal 15' st David 6 - Non cambia lo spartito dell'attacco bianconero. Si vede solo nell'azione del raddoppio con una giocata in ogni caso goffa.
all.: Spalletti 6,5 - Il primo tempo della Juventus non lo soddisfa per atteggiamento e qualità tecnica. Cambia il match con le sostituzioni riaccendendo l'infinito dibattito: bravo nel cambiare la partita o formazione iniziale sbagliata? La risposta sta nel risultato.
IL TABELLINO
PISA-JUVENTUS 0-2
Pisa (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6, Calabresi 5,5 (39' st Buffon sv); Touré 6, Leris 5,5 (33' st Lorran sv), Aebischer 6 (33' st Marin sv), Vural 5,5 (20' st Hojholt 5,5), Angori 6 (20' st Bonfanti 5,5); Moreo 6, Tramoni 6. A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola, Denoon, Mbambi, Esteves, Maucci, Piccinini. All.: Gilardino.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 7, Bremer 5,5, Kelly 6; Cambiaso 6,5 (41' st Kostic sv), Thuram 6, Locatelli 5,5 (15' st Zhegrova 7), McKennie 6; Yildiz 6 (49' st Joao Mario sv), Koopmeiners 5,5 (41' st Miretti 6,5); Openda 5 (15' st David 6). A disp.: Perin, Scaglia, Rouhi, Pedro Felipe, Adzic, Milik. All.: Spalletti 6,5.
Arbitro: Maresca
Marcatori: 28' st Kalulu, 46' st Yildiz
Ammoniti: Angori, Vural, Caracciolo, Tramoni (P); Locatelli (J)
Espulsi: nessuno
LE STATISTICHE DI OPTA
Era dal periodo settembre-ottobre 2024 che la Juventus non vinceva due trasferte di fila nella stessa stagione in tutte le competizioni (contro il Genoa in Serie A e il Lipsia in UEFA Champions League in quel caso).
Con Luciano Spalletti in panchina la Juventus ha raccolto 17 punti in otto partite, frutto di cinque vittorie e due pareggi (1P), per una media di 2.1 a match: i bianconeri ne avevano messi assieme 15 nelle nove precedenti (4V, 3N, 2P) di questo torneo per una media di 1.7 a gara.
La Juventus non ha subito gol in tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni: tanti clean sheet quanti quelli messi assieme dai bianconeri nelle precedenti 18 sfide.
La Juventus ha vinto sette delle ultime otto gare (1P) giocate in tutte le competizioni, mentre nella prima parte di questa stagione (da agosto in avanti) aveva conquistato soltanto cinque vittorie in 16 gare (8N, 3P).
Era dalle prime tre partite di questo campionato che la Juventus non vinceva almeno tre match consecutivi in Serie A.
Era da novembre 2024 che la Juventus non teneva la porta inviolata per due gare esterne di fila in Serie A (contro Udinese e Milan in quel caso).
La Juventus ha vinto una trasferta con almeno due gol di scarto considerando tutte le competizioni per la prima volta da novembre 2024, contro l’Udinese (2-0 in Serie A).
La Juventus è stata salvata da due legni in uno stesso match di Serie A per la prima volta dall’8 ottobre 2022, contro il Milan.
Kenan Yildiz (20 anni e 238 giorni), con 15 reti all’attivo, ha agganciato Alex Del Piero al sesto posto nella classifica dei migliori marcatori della Juventus prima di avere compiuto 21 anni di età.
Kenan Yildiz è il giocatore più giovane (classe 2005) ad avere preso parte a più di 20 gol (21 per il turco, ovvero 13 reti, otto assist) nelle ultime due stagioni di Serie A.
Il Pisa non ha mai vinto l'ultima partita di Serie A dell'anno solare - sette pareggi e sei sconfittenel parziale - e non ha segnato nelle ultime tre di queste gare: nel 1990 contro la Lazio, nel 1991 contro la Roma e nel 2025 contro la Juventus.