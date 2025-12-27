Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti

Di Gregorio 6 - A livello di interventi è stata una serata tranquilla, ma buona parte dei ringraziamenti vanno ai montanti della sua porta che l'hanno sostituito due volte.

Kalulu 7 - Dalle sue parti transita Angori che gli crea qualche grattacapo ma senza strafare. Meglio nella ripresa quando agisce in coppia con Zhegrova e proprio con un inserimento trova la giocata fortunosa, ma giusta.

Bremer 5,5 - Moreo e Tramoni si muovono molto e all'interno dell'area di rigore lo mettono in difficoltà. La traversa dell'uno e il palo dell'altro lo salvano.

Kelly 6 - Poco impegnato in fase difensiva, si fa trovare pronto quando viene puntato senza troppa difficoltà. Sfiora il gol con un mancino potente trovando solo un palo clamoroso.

Cambiaso 6,5 - Per un'ora abbondante non riesce a trovare le distanze giuste per accendere la fascia sinistra con Yildiz. Con un taglio in diagonale partendo dalla fascia entra nell'azione che porta al gol di Kalulu.

Thuram 6 - Fa legna nella parte mediana del campo mettendoci il fisico più che la tecnica. Il Pisa non gli concede tempo e spazio per provare qualche galoppata, ma l'ordinaria amministrazione la porta a termine.

Locatelli 5,5 - Poca impostazione e poca interdizione. Lì in mezzo al campo non dà la sostanza che Spalletti si aspetta e dopo l'ammonizione viene sostituito.

dal 15' st Zhegrova 7 - Il suo ingresso cambia il volto della Juventus dando qualità e imprevedibilità alla manovra bianconera. Ormai non fa notizia che sia decisivo subentrando in corsa, si segnala anche per sacrificio difensivo.

McKennie 6 - Dove lo metti, sta. L'americano ricopre più ruoli garantendo la solita prestazione di attenzione e applicazione.

Yildiz 6 - Serata in ombra per il talento turco che non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio giusto per accendere le proprie giocate. Nonostante questo trova il gol nel recupero.

Koopmeiners 5,5 - Parte sulla trequarti, poi viene spostato sulla destra e infine sulla sinistra. Tante posizioni cambiate, poche idee e anche confuse.

Openda 5 - Una sola buona occasione nel primo tempo, ma anche un grosso passo indietro rispetto alle ultime settimane. Un'occasione persa per consolidare la propria posizione nelle gerarchie d'attacco bianconere.

dal 15' st David 6 - Non cambia lo spartito dell'attacco bianconero. Si vede solo nell'azione del raddoppio con una giocata in ogni caso goffa.

all.: Spalletti 6,5 - Il primo tempo della Juventus non lo soddisfa per atteggiamento e qualità tecnica. Cambia il match con le sostituzioni riaccendendo l'infinito dibattito: bravo nel cambiare la partita o formazione iniziale sbagliata? La risposta sta nel risultato.