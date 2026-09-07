L'INTERVENTO

Juventus, Yildiz si è operato: le prime immagini del turco in stampelle

La clinica tedesca a cui il turco si è affidato ha pubblicato una foto del 10 bianconero dopo l'intervento augurandogli una buona guarigione

07 Set 2026 - 16:08
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Kenan Yildiz si è operato al piede. Il talento turco della Juventus si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere l'infortunio al quinto metatarso del piede sinistro rimediato contro il Frosinone. A dare la notizia la Hessingpark-Clinic, a struttura presso cui si è operato, che ha condiviso le prime immagini del turco in stampelle: "Buona guarigione Kenan Yildiz. Dopo l’intervento al piede, auguriamo al calciatore professionista della Juventus una pronta e completa guarigione.  Tanta forza, pazienza e, soprattutto, un rapido ritorno in campo! Quando gli atleti di alto livello devono tornare a competere ai massimi livelli in brevissimo tempo, contano l’esperienza, la precisione e un team affiatato. Il nostro specialista del piede, il dott. Martin Jordan, e tutto il team della Hessingpark-Clinic ti ringraziano per la fiducia accordataci.", si legge nel post della clinica di Augusta, in Germani. Ora per Yildiz inizierà la fase di recupero. Il rientro in campo è previsto tra due o tre mesi circa. 

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