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Show Mourinho-Manfreda: "Perché vuoi sapere del mio rapporto con Chivu?"

Il nostro inviato stuzzica il portoghese: ""Ma tu con chi parli? Non ci siamo sentiti ma domani ci daremo due abbracci"

07 Set 2026 - 13:30
01:36 
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Nella squadra entrata nella leggenda c'era anche Cristian Chivu, oggi tecnico dei nerazzurri e avversario domani di Mourinho: "Perché volete parlare del mio rapporto con lui? Era un mio giocatore, abbiamo lavorato insieme. Abbiamo vissuto tante cose insieme, nel bene e nel male".

Qualche mese fa però, il tecnico romeno si era sentito attaccato da una frase di Mou (che aveva detto come ad alcuni ex giocatori senza esperienza venivano subito affidate squadra top: "Qualcuno fa bene, qualcuno fa male, lui fa bene" dice oggi Mourinho), tanto da parlare di "rumore degli amici", usando una citazione, leggermente adattata, proprio del portoghese.

Lo Special One aveva criticato gli ex giocatori a cui vengono assegnate subito panchine dei top club e questo ha dato avvio a una impatica scenetta dopo la domanda di Fabio Manfreda: "Con chi hai parlato per scoprire se ho un brutto rapporto con lui? Con chi hai parlato tu ieri al telefono? Vuoi che ti dica se ci siamo sentiti? Non ci siamo sentiti. Non c'è nulla da chiarire tra noi. Domani un abbraccio prima e dopo la partita e durante vediamo che succede" ha chiuso Mourinho col sorriso. 

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