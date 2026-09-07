Show Mourinho-Manfreda: "Perché vuoi sapere del mio rapporto con Chivu?"

Lo Special One aveva criticato gli ex giocatori a cui vengono assegnate subito panchine dei top club e questo ha dato avvio a una impatica scenetta dopo la domanda di Fabio Manfreda: "Con chi hai parlato per scoprire se ho un brutto rapporto con lui? Con chi hai parlato tu ieri al telefono? Vuoi che ti dica se ci siamo sentiti? Non ci siamo sentiti. Non c'è nulla da chiarire tra noi. Domani un abbraccio prima e dopo la partita e durante vediamo che succede" ha chiuso Mourinho col sorriso.