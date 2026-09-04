Juventus, Kolo Muani risponde a Spalletti: "Ha ragione, ma non sono preoccupato. I gol arriveranno"

Occasioni che ora dovrà dividersi con Woltemade: "Possiamo giocare insieme, non sarebbe certo un problema. Io posso fare la punta centrale, il numero dieci e anche l'esterno: concetto banale ma il mio obiettivo è dare un contributo”. Nonostante il digiuno di reti nelle prime uscite ufficiali, l'ex Psg rassicura: "Io sono uno che dimentica subito l'errore, bisogna essere sul pezzo e pensare al presente. Non sono preoccupato di non aver ancora segnato: lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni, i gol arriveranno".