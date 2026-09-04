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Juventus, Kolo Muani risponde a Spalletti: "Ha ragione, ma non sono preoccupato. I gol arriveranno"

Randal Kolo Muani analizza l'inizio di stagione con la Juventus, la convivenza con Woltemade e le parole di Spalletti verso la sfida col Milan

04 Set 2026 - 10:58
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Randal Kolo Muani risponde a Luciano Spalletti, che lo aveva stuzzicato sulla mancanza di gol segnati nelle prime due partite stagionali: "Ha ragione. Quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle: e dopo quella partita, io per primo sapevo che avevo avuto le occasioni giuste".

Occasioni che ora dovrà dividersi con Woltemade: "Possiamo giocare insieme, non sarebbe certo un problema. Io posso fare la punta centrale, il numero dieci e anche l'esterno: concetto banale ma il mio obiettivo è dare un contributo”. Nonostante il digiuno di reti nelle prime uscite ufficiali, l'ex Psg rassicura: "Io sono uno che dimentica subito l'errore, bisogna essere sul pezzo e pensare al presente. Non sono preoccupato di non aver ancora segnato: lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni, i gol arriveranno".

L'attaccante francese, al Corriere della Sera, spiega perché ha fortemente voluto il ritorno a Torino: "La prima esperienza qui era stata bellissima, dai compagni allo staff ai tifosi. Volevo finire il lavoro iniziato: riportare la Juve in alto". Anche grazie a Spalletti: "Mi piace molto, punta a offrire molte soluzioni".

A partire dal big match contro il Milan: "Sarà un test molto importante, anche il Milan è una grande squadra: e noi dobbiamo farci trovare pronti".

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