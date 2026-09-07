Serie A Women's Cup, semifinali Sassuolo-Roma e Juventus-Inter

Saranno Sassuolo-Roma e Juventus-Inter le semifinali della Serie A Women's Cup 2026-27. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi dalla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti. Neroverdi e bianconere giocheranno in casa la semifinale in gara secca: in palio due posti per la finale in programma sabato 19 settembre alle ore 18 allo Stadio dei Pini 'Torquato Bresciani'. Sassuolo e Roma, rispettivamente prima e seconda del girone B, torneranno quindi ad affrontarsi dopo averlo fatto già nella fase a gironi, con la squadra di Colantuono capace di espugnare il Tre Fontane grazie al gol di Clelland. Nell'altra semifinale, invece, la Juventus (prima classificata nel girone C) ospiterà l'Inter, che ha chiuso invece al primo posto il girone A. "La stagione è iniziata con grandi risultati, e per questo faccio i complimenti alle nostre tre squadre (Roma, Inter e Juventus, ndr) che hanno raggiunto la League Phase della UEFA Women's Champions League ma anche alla Nazionale Under 20 e a mister Matteucci per la vittoria di ieri al Mondiale contro gli Stati Uniti - le parole della presidente Cappelletti -. Risultati che dimostrano quanto il calcio femminile italiano si stia imponendo in maniera significativa a livello internazionale". Gli orari e il calendario delle semifinali saranno ufficializzati nelle prossime ore.