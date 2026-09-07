Lazio: Gattuso a Udine fa i conti con le assenze, prima convocazione per Gudmundsson

La Lazio, di scena a Udine questa sera, si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele-Bashiru e Cataldi, oltre a Patric e Pellegrini rimasti fuori dalla lista della Serie A. Presente, invece, Albert Gudmundsson, alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani.