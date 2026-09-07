Barcellona, frattura del setto nasale per Garcia: era già successo l'anno scorso

07 Set 2026 - 13:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Eric Garcia © Getty Images

 Eric Garcia © Getty Images

Eric Garcia si rompe il naso... ancora una volta. Il difensore del Barcellona ha avuto la peggio in uno scontro contro Rodri durante la gara stravinta dai blaugrana contro il Valencia. Il centrocampista ex  City ha colpito con una testata involontaria il compagno, che non è riuscito a proseguire. Gli esami effettuati hanno evidenziato la frattura al setto nasale, già subita un anno fa contro il Club Brugge in Champions League. Allora Garcia tornò immediatamente in campo indossando una maschera protettiva. Si presume che, anche questa volta, la direzione presa sarà questa. 

eric garcia
barcellona

Ultimi video

02:43
Inter-Napoli 3-2: gli highlights

Inter-Napoli 3-2: gli highlights

02:10
Memorial Chiara Costanzo

Memorial Chiara Costanzo

01:47
Stasera Udinese-Lazio

Stasera Udinese-Lazio

01:34
Max, 3 punti in 2 partite

Max, 3 punti in 2 partite

01:27
Soulè, da esubero a eroe

Soulè, da esubero a eroe

01:00
Caso Mbappé-Vinicius?

Caso Mbappé-Vinicius?

01:39
L'opinione di Pressing

L'opinione di Pressing

01:39
Fiorentina, ci risiamo

Fiorentina, ci risiamo

01:36
Show Mourinho-Manfreda

Show Mourinho-Manfreda: "Perché vuoi sapere del mio rapporto con Chivu?"

02:50
Spalletti: "Kolo Muani? Ve ne pentirete..."

Spalletti: "Kolo Muani? Ve ne pentirete..."

03:58
Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

01:07
Bologna-Sassuolo 2-2: gli highlights

Bologna-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:05
Parma-Monza 1-1: gli highlights

Parma-Monza 1-1: gli highlights

01:19
Frosinone-Venezia 3-2: gli highlights

Frosinone-Venezia 3-2: gli highlights

01:19
Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

02:43
Inter-Napoli 3-2: gli highlights

Inter-Napoli 3-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH JASHARI PRESENTAZIONE MILAN DICH

Jashari esclusivo: "Con Amorim una nuova energia. La Juve? Occasione per il mio primo gol"

DICH SPALLETTI SU MILAN PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Il Milan è tanta roba, una squadra fortissima"

13 SRV LUCUMI ESCLUSIVO 4/9 SRV

Lucumi: "Alla Juve qualità impressionante, voglio diventare uno dei leader"

DICH SPALLETTI SU MERCATO JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Sul mercato non abbiamo fatto tutto quello che volevamo"

DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

DICH CHIVU SU FABREGAS MIGLIOR ALLENATORE 04/09 SRV

Chivu: "Fabregas premio miglior allenatore? Giusto! Io non baratto i titoli di squadra"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:32
Lazio: Gattuso a Udine fa i conti con le assenze, prima convocazione per Gudmundsson
14:25
Serie A Women's Cup, semifinali Sassuolo-Roma e Juventus-Inter
 Eric Garcia
13:41
Barcellona, frattura del setto nasale per Garcia: era già successo l'anno scorso
12:41
Mourinho: "Inter? L'unica sorpresa è che non abbiano vinto la Champions in questi anni"
12:24
Inter, Chivu ride nel torello durante la rifinitura pre-Real: "Come Lobotka: niente mano"