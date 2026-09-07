Barcellona, frattura del setto nasale per Garcia: era già successo l'anno scorso

Eric Garcia si rompe il naso... ancora una volta. Il difensore del Barcellona ha avuto la peggio in uno scontro contro Rodri durante la gara stravinta dai blaugrana contro il Valencia. Il centrocampista ex City ha colpito con una testata involontaria il compagno, che non è riuscito a proseguire. Gli esami effettuati hanno evidenziato la frattura al setto nasale, già subita un anno fa contro il Club Brugge in Champions League. Allora Garcia tornò immediatamente in campo indossando una maschera protettiva. Si presume che, anche questa volta, la direzione presa sarà questa.