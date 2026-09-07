Olanda, Ronald Koeman segna una doppietta: ma è il figlio portiere dell'ex ct Orange

07 Set 2026 - 16:29
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Ronald Koeman ha scritto pagine indelebili di storia in Olanda. Una tradizione che sembra proseguire anche con il figlio Ronald Jr., autore di una doppietta in Eredivisie. Anche all'ex ct degli Orange capitò di siglare una doppietta. Ma è un evento ben più raro farlo da portiere, ruolo ricoperto dal figlio dell'ex difensore del Barcellona. Koeman junior, estremo difensore del Telstar, si è reso protagonista di una doppia marcatura su calcio di rigore nel pareggio per 2-2 contro il Cambuur. Un vizio non nuovo al 31enne portiere, già autore di un gol nell'ultima giornata dello scorso campionato olandese contro il Volendam. 

ronald koeman

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