LE PAGELLE DELLA JUVE

Juve-Milan, le pagelle dei bianconeri: Kolo Muani non ci siamo, Woltemade merita attenzione

Alajbegovic regala qualche spunto nel primo tempo, poi nella ripresa sparisce. Conceicao il più pericoloso

di Matteo Dotto
06 Set 2026 - 23:30
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Tra Juve e Milan finisce ancora una volta in parità. Di seguito le pagelle dei bianconeri: 

VICARIO 6 - Si vede spuntare Cisse nell'area piccola, prima praticamente non si sporca i guanti 

KALULU 6 - Tiene bene il campo e si propone in avanti. 

BREMER 6.5 - Non concede nulla a Gonzalo Ramos

LUCUMI 6 - Fa il suo senza sbavature

CELIK 5.5 - Moreira gli fa il solletico, assente però quando Chukwueze pesca Cisse con l'assist vincente

GATTI 7 - Salva la Juve di testa, come centravanti aggiunto meglio lui di Kolo Muani

LOCATELLI 5.5 - Gioca pulito, poi però ha responsabilità sul gol di Cisse che lo fa andare fuori giri,

DOUGLAS LUIZ 5.5 - Comincia bene con una regia diligente, poi però si perde (dal 30 st Woltemade 6 - Vivace, merita attenzione). 

CONCEICAO 6.5 - Ha l'argento vivo addosso, di gran lunga il più pericoloso: nel primo tempo costringe Maignan a due parate non banali, nella ripresa colpisce un palo (dal 43 st Zhegrova SV).

NICO GONZALEZ 6 - Comincia bene, all'11' una bella percussione impegna Maignan, poi però è troppo discontinuo (dal 18 st Koopmeiners 6.5 - Ha il merito di pesca la testa di Gatti e procurare il gol del pareggio).

ALAJBEGOVIC 5.5 - Qualche spunto interessante, scompare nella ripresa (dal 18 st Boga 5.5 - Poca roba) 

KOLO MUANI 4 - Non ne azzecca una, perde una quantità incredibile di palloni, unica cosa buona una bella palla per Conceicao  

SPALLETTI 6.5 - Il gol del pareggio juventino arriva dai suoi cambi: cross di Koopmeiners e gol di Gatti.

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