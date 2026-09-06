Juve-Milan, le pagelle dei bianconeri: Kolo Muani non ci siamo, Woltemade merita attenzione
Alajbegovic regala qualche spunto nel primo tempo, poi nella ripresa sparisce. Conceicao il più pericolosodi Matteo Dotto
Tra Juve e Milan finisce ancora una volta in parità. Di seguito le pagelle dei bianconeri:
VICARIO 6 - Si vede spuntare Cisse nell'area piccola, prima praticamente non si sporca i guanti
KALULU 6 - Tiene bene il campo e si propone in avanti.
BREMER 6.5 - Non concede nulla a Gonzalo Ramos
LUCUMI 6 - Fa il suo senza sbavature
CELIK 5.5 - Moreira gli fa il solletico, assente però quando Chukwueze pesca Cisse con l'assist vincente
GATTI 7 - Salva la Juve di testa, come centravanti aggiunto meglio lui di Kolo Muani
LOCATELLI 5.5 - Gioca pulito, poi però ha responsabilità sul gol di Cisse che lo fa andare fuori giri,
DOUGLAS LUIZ 5.5 - Comincia bene con una regia diligente, poi però si perde (dal 30 st Woltemade 6 - Vivace, merita attenzione).
CONCEICAO 6.5 - Ha l'argento vivo addosso, di gran lunga il più pericoloso: nel primo tempo costringe Maignan a due parate non banali, nella ripresa colpisce un palo (dal 43 st Zhegrova SV).
NICO GONZALEZ 6 - Comincia bene, all'11' una bella percussione impegna Maignan, poi però è troppo discontinuo (dal 18 st Koopmeiners 6.5 - Ha il merito di pesca la testa di Gatti e procurare il gol del pareggio).
ALAJBEGOVIC 5.5 - Qualche spunto interessante, scompare nella ripresa (dal 18 st Boga 5.5 - Poca roba)
KOLO MUANI 4 - Non ne azzecca una, perde una quantità incredibile di palloni, unica cosa buona una bella palla per Conceicao
SPALLETTI 6.5 - Il gol del pareggio juventino arriva dai suoi cambi: cross di Koopmeiners e gol di Gatti.