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Spalletti: "Voglio una partita da Juve, ho sette infortunati. Le parole di Chivu? Uno stimolo"

Il tecnico bianconero: "Apprezzo le persone sincere come l'allenatore dell'Inter"

05 Set 2026 - 17:10
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"Proveremo a fare la partita, vogliamo vincere". Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista del big-match con il Milan in programma domenica sera. Il tecnico bianconero è ambizioso ma rispetta Amorim: "Ha delle idee chiare e una squadra forte. La sua è una squadra verticale, brava nei ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo".

"Abbiamo sette infortunati, ma nelle condizioni per poter giocare la partita - ha aggiunto Spalletti -. Vogliamo fare una partita da Juve, abbiamo iniziato bene il campionato dal punto di vista del collettivo. Aspetto fondamentale per essere squadra. Le scelte faranno la differenza sul risultato".

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Stuzzicato sulle parole di Chivu in merito agli scontri diretti, Spalletti allontana le polemiche: "Mi piacciono le persone sincere. Le sue parole devono essere uno stimolo per dare ancora di più. Noi dobbiamo solo pensare a ridurre il gap con le squadre più forti".

"Vedo la squadra pronta, poi a parlare sarà il campo. Noi abbiamo tutto per diventare una squadra forte. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo sul mercato ma abbiamo migliorato la rosa e aumentato le soluzioni. Qualcosa siamo riusciti a farlo, altro no - ha aggiunto Spalletti che poi si è soffermato sugli esclusi dalla lista Uefa: "Ho parlato con loro e penso abbiano capito. Mi spiace moltissimo". 

Il focus poi si sposta su Woltemade: "È un calciatore che amplia i margini di gioco, sia in verticale che in orizzontale. Ha delle caratteristiche ci possono essere comode, l'importante è saperle utilizzare in maniera corretta. Può giocare a due con Kolo Muani, col Milan penso possa entrare a gara in corso. Dal punto di vista umano è straordinario, sa stare dentro un gruppo. McKennie? Non recupera come Sarr e Cambiaso. Speriamo per la settimana prossima".  

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