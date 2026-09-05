Spalletti: "Voglio una partita da Juve, ho sette infortunati. Le parole di Chivu? Uno stimolo"

"Vedo la squadra pronta, poi a parlare sarà il campo. Noi abbiamo tutto per diventare una squadra forte. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo sul mercato ma abbiamo migliorato la rosa e aumentato le soluzioni. Qualcosa siamo riusciti a farlo, altro no - ha aggiunto Spalletti che poi si è soffermato sugli esclusi dalla lista Uefa: "Ho parlato con loro e penso abbiano capito. Mi spiace moltissimo".