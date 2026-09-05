Spalletti: "Voglio una partita da Juve, ho sette infortunati. Le parole di Chivu? Uno stimolo"

"Proveremo a fare la partita, vogliamo vincere". Luciano Spalletti ha le idee chiare in vista del big-match con il Milan in programma domenica sera. Il tecnico bianconero è ambizioso ma rispetta Amorim: "Ha delle idee chiare e una squadra forte. La sua è una squadra verticale, brava nei ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo".
"Abbiamo sette infortunati, ma nelle condizioni per poter giocare la partita - ha aggiunto Spalletti -. Vogliamo fare una partita da Juve, abbiamo iniziato bene il campionato dal punto di vista del collettivo. Aspetto fondamentale per essere squadra. Le scelte faranno la differenza sul risultato".
Stuzzicato sulle parole di Chivu in merito agli scontri diretti, Spalletti allontana le polemiche: "Mi piacciono le persone sincere. Le sue parole devono essere uno stimolo per dare ancora di più. Noi dobbiamo solo pensare a ridurre il gap con le squadre più forti".
"Vedo la squadra pronta, poi a parlare sarà il campo. Noi abbiamo tutto per diventare una squadra forte. Non abbiamo fatto tutto quello che volevamo sul mercato ma abbiamo migliorato la rosa e aumentato le soluzioni. Qualcosa siamo riusciti a farlo, altro no - ha aggiunto Spalletti che poi si è soffermato sugli esclusi dalla lista Uefa: "Ho parlato con loro e penso abbiano capito. Mi spiace moltissimo".
Il focus poi si sposta su Woltemade: "È un calciatore che amplia i margini di gioco, sia in verticale che in orizzontale. Ha delle caratteristiche ci possono essere comode, l'importante è saperle utilizzare in maniera corretta. Può giocare a due con Kolo Muani, col Milan penso possa entrare a gara in corso. Dal punto di vista umano è straordinario, sa stare dentro un gruppo. McKennie? Non recupera come Sarr e Cambiaso. Speriamo per la settimana prossima".