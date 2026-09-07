L'ANALISI

Juve, Gatti-centravanti è più di una pazza idea. L'attacco rimane un rebus per Spalletti

Decisivo il difensore che attacca meglio di come difende. Promettente l'esordio di Woltemade, Kolo Muani è un caso. Il ballottaggio Alajbegovic-Boga rischia di diventare tormentone

di Matteo Dotto
07 Set 2026 - 07:58
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Federico Gatti salva ancora la Juventus, Kolo Muani conferma tutti i suoi limiti, Woltemade all'esordio in bianconero conferma di poter essere utile. La Juve di Spalletti frena ma salva la pelle con la capocciata del difensore, mai troppo amato dal tecnico fiorentino neppure ai tempi della Nazionale.

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La realtà è che Gatti difende male e attacca meglio: ecco perchè Spalletti (e prima di lui Tudor, Thiago Motta e Allegri) lo utilizza come carta offensiva della disperazione. L'attacco è sempre un rebus: il ballottaggio Alajbegovic-Boga rischia di diventare un tormentone. Il giovane bosniaco ha numeri e personalità, gli manca forse un po' di cattiveria. Nico Gonzalez va a intermittenza, alterna guizzi di gran classe ed efficacia a profonde dormite. La certezza si chiama Chico Conceicao: due occasioni nel primo tempo murate da Maignan, un tiro sul palo nella ripresa. Ecco, se e quando il portoghese riuscirà ad essere più efficace in zona gol per la Juve si potranno aprire prospettive interessanti. Il doppio play Douglas Luiz-Locatelli funziona a singhiozzo: il brasiliano è calato nella ripresa, il capitano bianconero ha sulla coscienza il gol di Cisse.

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Il primo incassato in questa stagione. La linea difensiva ha fatto bene il suo compito mettendo la museruola a Gonzalo Ramos e lasciando le briciole a Rabiot e Saelemaekers. Fatale, appunto, la disattenzione che ha portato al gol di Cisse a partire dal troppo spazio lasciato a Chukwueze da cui è partito l'assist per il giovane trequartista ex Catanzaro. Domenica a Reggio Emilia con il Sassuolo il primo esame di maturità. Poi alle porte della Vecchia Signora busserà l'Europa con il Nec allo Stadium giovedì 17.

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