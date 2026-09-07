Juve, Gatti-centravanti è più di una pazza idea. L'attacco rimane un rebus per Spalletti

La realtà è che Gatti difende male e attacca meglio: ecco perchè Spalletti (e prima di lui Tudor, Thiago Motta e Allegri) lo utilizza come carta offensiva della disperazione. L'attacco è sempre un rebus: il ballottaggio Alajbegovic-Boga rischia di diventare un tormentone. Il giovane bosniaco ha numeri e personalità, gli manca forse un po' di cattiveria. Nico Gonzalez va a intermittenza, alterna guizzi di gran classe ed efficacia a profonde dormite. La certezza si chiama Chico Conceicao: due occasioni nel primo tempo murate da Maignan, un tiro sul palo nella ripresa. Ecco, se e quando il portoghese riuscirà ad essere più efficace in zona gol per la Juve si potranno aprire prospettive interessanti. Il doppio play Douglas Luiz-Locatelli funziona a singhiozzo: il brasiliano è calato nella ripresa, il capitano bianconero ha sulla coscienza il gol di Cisse.