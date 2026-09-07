Roberto Carlos incorona Dimarco: "Mi rivedo in lui. Ricorda il mio modo di giocare"

Contro il Real Madrid non ci sarà e per l'Inter si tratta di un'assenza pesantissima: Federico Dimarco ormai è uno dei punti cardine di questi nerazzurri. L'azzurro si è affermato sul panorama internazionale come uno dei migliori laterali in circolazione. Tanto da meritarsi i complimenti di un maestro e punto di riferimento del ruolo come Roberto Carlos. L'ex Inter e Real Madrid ha parlato così di Dimarco: "È un grandissimo laterale sinistro. Non posso che fargli i complimenti per l'incredibile anno passato che ha fatto, rappresenta quello che è un terzino moderno. Mi fa molto piacere parlare di lui, perché davvero mi ricorda molto il mio modo di giocare, la mia velocità, è un giocatore super intelligente. Gli auguro il meglio e spero che possa recuperare".