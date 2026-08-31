Infortunati Juventus: Yildiz si opera, consulto decisivo per Thuram

© Rassegna Stampa
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Giornata chiave in casa Juventus per le situazioni relative a Kenan Yildiz e Khephren Thuram, entrambi infortunati e non a disposizione di Luciano Spalletti per le prossime partite.
Per quanto riguarda il numero dieci, è volato in Germania dopo aver riportato la frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Oggi il turco sarà sottoposto a operazione in una clinica bavarese per risolvere il problema sorto sul campo del Frosinone alla prima giornata. I tempi necessari per rivederlo sul terreno di gioco si preannunciano lunghi, con un'assenza stimata tra i due mesi e mezzo e i tre mesi.
Più complesso il nodo legato a Thuram, atteso sempre in giornata a Lione per una visita specialistica dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Il luminare, già noto per aver operato Bremer e Gatti, dovrà valutare le condizioni del ginocchio destro condizionato da una sindrome femoro-rotulea. Il centrocampista francese spera di evitare la via chirurgica, che lo costringerebbe a rimanere lontano dai campi per un periodo prolungato.
La lista dei disponibili nelle ultime ore si è accorciata ulteriormente a causa dello stop capitato al giovane Jeff Ekhator durante la partitella d'allenamento. Rientrato da un precedente problema, il giocatore si è fermato per un risentimento alla coscia ed è in attesa degli accertamenti del caso.
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