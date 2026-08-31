Infortunati Juventus: Yildiz si opera, consulto decisivo per Thuram

Per quanto riguarda il numero dieci, è volato in Germania dopo aver riportato la frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Oggi il turco sarà sottoposto a operazione in una clinica bavarese per risolvere il problema sorto sul campo del Frosinone alla prima giornata. I tempi necessari per rivederlo sul terreno di gioco si preannunciano lunghi, con un'assenza stimata tra i due mesi e mezzo e i tre mesi.