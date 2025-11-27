Juve, nessun allarme Vlahovic: sarà regolarmente a disposizione con il Cagliari

Nessun allarme per Luciano Spalletti che avrà regolarmente a disposizione il suo numero 9di Martino Cozzi
Allarme rientrato per Dusan Vlahovic. Dopo i 90 minuti passati in panchina nella sfida con il Bodo Glimt, sembrava che per l'attaccante bianconero si fossero ripresentati dei problemi muscolari dopo il sovraccarico accusato negli ultimi impegni con la Nazionale. L'allarme, però, è rientrato perché in mattinata Vlahovic si è allenato regolarmente e sarà a disposizione per la sfida di sabato con il Cagliari. Dopo la titolarità di Firenze, Spalletti ha deciso di non rischiarlo nella sfida di Champions League e ora l'attaccante serbo potrebbe prendersi la maglia da titolare nella sfida dell'Allianz Stadium.
Dopo il turnover nell'ultima sfida di Champions, Luciano Spalletti dovrebbe ripartire dai titolari per la sfida di campionato. In porta tornerà Di Gregorio, mentre in difesa sarà confermato il terzetto composto da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo, Locatelli, McKennie e Thuram comporranno la mediana, con Cambiaso e Kostic sugli esterni. Davanti spazio alla coppia formata da Yildiz e dallo stesso Vlahovic.