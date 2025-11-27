Juve, nessun allarme Vlahovic: sarà regolarmente a disposizione con il Cagliari

Allarme rientrato per Dusan Vlahovic. Dopo i 90 minuti passati in panchina nella sfida con il Bodo Glimt, sembrava che per l'attaccante bianconero si fossero ripresentati dei problemi muscolari dopo il sovraccarico accusato negli ultimi impegni con la Nazionale. L'allarme, però, è rientrato perché in mattinata Vlahovic si è allenato regolarmente e sarà a disposizione per la sfida di sabato con il Cagliari. Dopo la titolarità di Firenze, Spalletti ha deciso di non rischiarlo nella sfida di Champions League e ora l'attaccante serbo potrebbe prendersi la maglia da titolare nella sfida dell'Allianz Stadium.