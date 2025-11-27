Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
SOSPIRO DI SOLLIEVO

Juve, nessun allarme Vlahovic: sarà regolarmente a disposizione con il Cagliari

Nessun allarme per Luciano Spalletti che avrà regolarmente a disposizione il suo numero 9

di Martino Cozzi
27 Nov 2025 - 13:39

Allarme rientrato per Dusan Vlahovic. Dopo i 90 minuti passati in panchina nella sfida con il Bodo Glimt, sembrava che per l'attaccante bianconero si fossero ripresentati dei problemi muscolari dopo il sovraccarico accusato negli ultimi impegni con la Nazionale. L'allarme, però, è rientrato perché in mattinata Vlahovic si è allenato regolarmente e sarà a disposizione per la sfida di sabato con il Cagliari. Dopo la titolarità di Firenze, Spalletti ha deciso di non rischiarlo nella sfida di Champions League e ora l'attaccante serbo potrebbe prendersi la maglia da titolare nella sfida dell'Allianz Stadium. 

Leggi anche

Standard & Poor's declassa Tether, secondo maggiore azionista Juve: "Troppi rischi"

Dopo il turnover nell'ultima sfida di Champions, Luciano Spalletti dovrebbe ripartire dai titolari per la sfida di campionato. In porta tornerà Di Gregorio, mentre in difesa sarà confermato il terzetto composto da KaluluKelly e Koopmeiners. A centrocampo, Locatelli, McKennie e Thuram comporranno la mediana, con Cambiaso e Kostic sugli esterni. Davanti spazio alla coppia formata da Yildiz e dallo stesso Vlahovic

Leggi anche

Spalletti riparte dalle riserve: Miretti e Openda le novità, Kostic la certezza

Ultimi video

02:05
Conte e la ripartenza

Conte e la ripartenza

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:35
DICH VANOLI PRE AEK DICH

Fiorentina, Vanoli: "Chi è un campione deve trascinare la squadra, io pretendo questo da Guðmundsson"

01:11
DICH ITALIANO PRE SALISBURGO DICH

Italiano: "Le partite in Europa sono tutte difficili"

01:12
DICH SPALLETTI VS GIORNALISTA NORVEGESE DICH

Spalletti al giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

00:44
DICH CRISTANTE PRE MIDTIYLLAND DICH

Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League"

01:33
DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

02:05
Le parate più belle

Le parate più belle

01:35
Un Como formato Europa

Un Como formato Europa

01:47
Verso Eintracht-Atalanta

Verso Eintracht-Atalanta

01:52
La voglia di Lautaro

La voglia di Lautaro

02:14
Stasera Atletico-Inter

Stasera Atletico-Inter

02:05
Conte e la ripartenza

Conte e la ripartenza

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, la situazione

Miranda, che attacco a Spalletti: "Ha imposto la paura e come uomo... lasciamo stare"

David scongela la Juve al 91': prima vittoria europea, Spalletti tiene vive le speranze playoff

Disastro Adzic, Yildiz entra e dà la scossa. Letargo finito per Openda e David

MCHE ALLENAMENTO JUVE AL FREDDO MCH

Juve "in maschera" per allenarsi al freddo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:02
Coppa Italia femminile, Parma-Lazio il 21 dicembre al Tardini
13:04
Psg, Luis Enrique incorona Vitinha: "Prossimo Pallone d'Oro? Lo spero..."
12:47
Crisi Liverpool, Curtis Jones: "È inaccettabile, siamo nella mer*a"
11:36
Real, Xabi spegne il caso Vinícius: "Abbiamo un ottimo rapporto"
10:37
Juventus, premio dalla società per i tifosi presenti a Bodo