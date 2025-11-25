Logo SportMediaset

LE PAGELLE DI BODO-JUVE

Champions League, le pagelle di Bodø/Glimt-Juventus: Yildiz dà la scossa, si risvegliano Openda e David

I voti ai protagonisti del match: disastrosa la prova di Adzic, positivi Miretti e Conceiçao

di Daniele Pezzini
25 Nov 2025 - 23:23
LE PAGELLE

Juventus

Perin 6,5 - Sul primo gol non può nulla, anzi quasi compie il miracolo col piede. Attento e preciso e nelle uscite, offre qualità anche quando imposta dalla sua area.

Kalulu 5,5 - Da quel lato la squadra soffre parecchio, positivi gli sganciamenti in avanti, ma dal punto di vista difensivo qualche lacuna di troppo.

Kelly 6 - In generale un match attento e senza particolari sbavature, anche se come tutta la retroguardia va in affanno abbastanza facilmente.

Koopmeiners 6 - Dopo un primo tempo ordinato sul piano difensivo, ma nullo su quello della costruzione, alza il livello nella ripresa diventando un fattore nel cambio di registro della squadra.

McKennie 6,5 - Partita generosa, arricchita da un gol con la specialità della casa (il colpo di testa), che ribalta lo svantaggio iniziale.

Locatelli 6 - Ci mette come sempre tanta voglia, ma poco coraggio.

Adzic 4 - Perde, e non è un'iperbole, tutti i palloni che gestisce nel primo tempo. Ha anche un paio di discrete chance per colpire, ma nel complesso il suo impatto sul match è disastroso (dal 1' st Yildiz 7,5 - Il suo ingresso cambia totalmente il volto della squadra, ogni volta che accelera e tenta un dribbling manda in tilt la difesa avversaria e, in un modo o nell'altro, propizia tutti e tre i gol bianconeri).

Cambiaso 6 - Non una brutta prestazione, ma ha il potenziale per fare di più (dal 30' st Cabal 4,5 - Il fallo da rigore che regala il 2-2 agli avversari è semplicemente fuori da ogni logica).

Conceiçao 7 - Per 45' gioca praticamente da solo contro il Bodo, tiene viva quella scintilla che poi diventa fuoco nella ripresa. Perde il duello con Haikin, che gli nega più volte il gol, ma la sua è comunque una performance di livello (dal 38' st Zhegrova sv)

Miretti 7 - Nel primo tempo strappa una quasi sufficienza, nel secondo cambia marcia: si vede annullare il gol dell'1-2, ma poi serve a McKennie il perfetto assist che vale il ribaltone (dal 23' st Thuram 5,5 - Dal punto di vista fisico ci si poteva attendere un impatto migliore).

Openda 6 - Dopo un brutto primo tempo si sblocca a inizio ripresa sfruttando una palla vagante in area. Basta a rendere appena sufficiente la sua prova, Spalletti sia augura che basti anche a sbloccarlo davvero (dal 30' st David 6,5 - Entra, finalmente, con la voglia di fare, che si traduce nel suo secondo gol in maglia bianconera. Anche nel suo caso Spalletti incrocia le dita).

Spalletti 6,5 - Opta per un ampio turnover che non lo ripaga immediatamente, ma ha il merito di riuscire a dare ai suoi la scossa nell'intervallo e di fargli tirare fuori quel carattere necessario a vincere un match che sembrava destinato all'ennesimo pareggio beffardo. Un punto di partenza.

Bodo/Glimt

Haikin 6,5; Sjovold 6, Bjortuft 6, Aleesami 5 (16' st Moe 6), Bjorkan 6,5; Evjen 6 (32' st Jorgensen 6), Berg 6, Fet 6,5; Maatta 6 (16' st Auklend 6,5), Hogh 6, Blomberg 6,5 (32' st Hauge6). All. Knutsen 6,5

juventus
bodo/glimt
champions league

