Champions League, le pagelle di Bodø/Glimt-Juventus: Yildiz dà la scossa, si risvegliano Openda e David

Adzic 4 - Perde, e non è un'iperbole, tutti i palloni che gestisce nel primo tempo. Ha anche un paio di discrete chance per colpire, ma nel complesso il suo impatto sul match è disastroso (dal 1' st Yildiz 7,5 - Il suo ingresso cambia totalmente il volto della squadra, ogni volta che accelera e tenta un dribbling manda in tilt la difesa avversaria e, in un modo o nell'altro, propizia tutti e tre i gol bianconeri).