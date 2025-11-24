Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, le previsioni

Secondo le ultime rilevazioni, una forte nevicata interesserà la città di Bodo proprio nelle ore decisive del match, il cui calcio d'inizio è previsto per le 21. Si prevedono tra i 5 e i 10 cm di neve fresca tra le 19:00 e le 24:00, coprendo quindi l'intero arco della partita. Le temperature oscilleranno tra -1° e +1°, ma la percezione sarà molto più rigida. Con le raffiche di vento sostenuto da Ovest-Sud-Ovest che arrivano dal Mar di Norvegia, la sensazione termica potrebbe crollare fino a meno dieci gradi. La neve dovrebbe cadere copiosa specie all'inizio e nella parte finale del match, rendendo la visibilità e la stabilità precarie.