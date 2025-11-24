Logo SportMediaset

Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, le previsioni

Allerta meteo per Bodo-Juve: previsti 10 cm di neve durante il match e vento polare. Si gioca sul sintetico

di Stefano Fiore
24 Nov 2025 - 14:52

La trasferta di Champions League della Juventus rischia di trasformarsi in una spedizione in "territorio ostile". Domani sera (martedì 25 novembre), a trecento chilometri a Nord del Circolo Polare Artico, i bianconeri non dovranno cercare di battere solo il Bodø/Glimt, ma quasi sicuramente anche condizioni ambientali estreme. Sull'Aspmyra Stadion vige una vera e propria allerta meteo: il rischio neve è altissimo e potrebbe condizionare pesantemente lo svolgimento della gara.

Le previsioni meteo: neve durante il match e vento polare

 Secondo le ultime rilevazioni, una forte nevicata interesserà la città di Bodo proprio nelle ore decisive del match, il cui calcio d'inizio è previsto per le 21. Si prevedono tra i 5 e i 10 cm di neve fresca tra le 19:00 e le 24:00, coprendo quindi l'intero arco della partita. Le temperature oscilleranno tra -1° e +1°, ma la percezione sarà molto più rigida. Con le raffiche di vento sostenuto da Ovest-Sud-Ovest che arrivano dal Mar di Norvegia, la sensazione termica potrebbe crollare fino a meno dieci gradi. La neve dovrebbe cadere copiosa specie all'inizio e nella parte finale del match, rendendo la visibilità e la stabilità precarie.

Bodo-Juve: rischio neve sul sintetico

 Oltre al meteo, c'è l'insidia del terreno di gioco. Si giocherà su un campo sintetico, che combinato con l'innevamento previsto crea un mix pericoloso. Se l'accumulo di neve dovesse essere eccessivo, non è escluso che l'arbitro possa essere costretto a fermare momentaneamente l'incontro per permettere la pulizia delle linee.

Il commento di Knutsen: "Spero sia possibile giocare a calcio"

 La situazione preoccupa anche i padroni di casa. Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, ha commentato così l'allerta meteo per domani: "Spero sarà possibile giocare a calcio per tutti e due ma non siamo l’istituto meteorologico". 

