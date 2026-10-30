Un anno fa la firma di Spalletti: il gioco che non c'è più, il rinnovo e una squadra senz'anima, tutte le tappe

È un punto d'inizio, pensa qualcuno. Ma in otto giorni la Juve esce ai playoff di Champions, sbattuta fuori dal Galatasaray, e in mezzo cade in casa contro il Como. Allora è solo un'illusione? No, perché da inizio marzo a fine aprile Spalletti non conosce la parola sconfitta e tiene viva la corsa per l'Europa cominciando con una rimonta quasi completa contro la Roma (3-3 all'Olimpico) e, pari casalingo col Sassuolo a parte, sa solo vincere.