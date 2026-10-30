Il discorso di Carnevali alla squadra: "Siete alla Juve, queste figure sono inaccettabili!"

Ma il discorso di ieri non va letto come una delegittimazione dell'allenatore, anzi, ma nel modo per far comprendere a tutta la rosa la posizione della società: tutti sono sotto esame, ora tocca a voi. La Juve vuole rivedere anima e orgoglio, prima ancora che gioco e organizzazione tattica. La squadra ha ascoltato in silenzio le parole di Carnevali, i tifosi bianconeri sperano che ne abbiano capito il senso più profondo e lo mettano in campo già domenica sera allo Stadium. Perché è vietato sbagliare.