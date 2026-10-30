Il discorso di Carnevali alla squadra: "Siete alla Juve, queste figure sono inaccettabili!"

Juve, otto allenatori per una panchina: sono ore calde alla Continassa
© italyphotopress | Luciano Spalletti
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La società per ora conferma fiducia a Spalletti e si aspetta una svolta dai giocatori: ieri l'ad ha usato toni duri per scatenare una reazione dalla squadra
Da ieri la Juventus è in ritiro verso il big match contro il Napoli, delicato sia perché serve urgentemente ritrovare la vittoria ed evitare il sorpasso dell'ex Allegri sia per rinsaldare ulteriormente la posizione di Luciano Spalletti. La società, infatti, ha confermato la fiducia al tecnico toscano anche dopo la bruttissima partita contro il Genoa e ora si attende una reazione più che altro dai giocatori.
Questo anche il senso del discorso, che tutti i quotidiani raccontano con toni duri, di Giovanni Carnevali proprio ieri mattina davanti a tutta la squadra - infortunati compresi - riunita a Vinovo. "Certe figure sono inaccettabili. Siete la Juve, ricordatevelo!". È stato il primo intervento dell'ad da quando è approdato in bianconero, un po' perché la situazione lo richiedeva un po' perché sinora aveva voluto lasciare a Spalletti certe situazioni.
Ma il discorso di ieri non va letto come una delegittimazione dell'allenatore, anzi, ma nel modo per far comprendere a tutta la rosa la posizione della società: tutti sono sotto esame, ora tocca a voi. La Juve vuole rivedere anima e orgoglio, prima ancora che gioco e organizzazione tattica. La squadra ha ascoltato in silenzio le parole di Carnevali, i tifosi bianconeri sperano che ne abbiano capito il senso più profondo e lo mettano in campo già domenica sera allo Stadium. Perché è vietato sbagliare.
© italyphotopress | Luciano Spalletti
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