Juve, Spalletti: "Siamo stati poca roba, anche nella lotta. Chiediamo scusa ai tifosi"

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Pari contro il Rennes, vittoria a Lecce e poi di nuovo una brutta sconfitta in casa del Genoa. La Juventus di Luciano Spalletti non si rialza nel trittico dopo il pesante ko interno per 3-0 con la Lazio: "Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione, è la prima cosa da fare. Poi tutto quello che si dice ora può risultare sbagliato e diventa anche difficile dirlo", ha detto l'allenatore a Dazn, faticando a trovare spiegazioni per questo ennesimo passo indietro.
Come andare avanti ora? "Abbiamo bisogno di un po' di tempo per riuscire a mettere a fuoco la situazione. Oggi Baldanzi con la sua posizione ha messo in difficoltà la nostra difesa. Non siamo riusciti a trovare l'equilibrio corretto. Abbiamo avuto due palle gol importantissime e non siamo stati capaci di segnare. Abbiamo perso nel confronto fisico e di lotta, ci abbiamo messo poco di tutto. Poca roba, poca lotta, da qui in avanti bisogna metterci qualcosa in più e capire che il calcio è cambiato".
Spalletti non va per il sottile: "Dobbiamo metterci qualcosa in più, ammesso che questi calciatori ce l'abbiano. Voglio capire meglio cosa è successo, perché nell'ultima partita di tre giorni fa soprattutto per un'ora l'atteggiamento era stato differente. Bisogna vincere i duelli, anche quando si provano in allenamento. Ora è difficile perché da un po' non ci alleniamo perché non abbiamo ricambi per dare equilibrio alla fatica. Servirebbe tempo e invece non lo hai".