Juve, Spalletti: "Siamo stati poca roba, anche nella lotta. Chiediamo scusa ai tifosi"

Come andare avanti ora? "Abbiamo bisogno di un po' di tempo per riuscire a mettere a fuoco la situazione. Oggi Baldanzi con la sua posizione ha messo in difficoltà la nostra difesa. Non siamo riusciti a trovare l'equilibrio corretto. Abbiamo avuto due palle gol importantissime e non siamo stati capaci di segnare. Abbiamo perso nel confronto fisico e di lotta, ci abbiamo messo poco di tutto. Poca roba, poca lotta, da qui in avanti bisogna metterci qualcosa in più e capire che il calcio è cambiato".