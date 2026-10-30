Juventus, i dubbi dei giocatori sul metodo Spalletti: "Troppe parole, siamo poco allenati"

Ma i giocatori come hanno reagito? Secondo quanto scrive La Stampa, dal gruppo filtrano perplessità per le modalità di lavoro di Spalletti che si possono condensare nel pensiero "tante parole e pochi allenamenti veri". Insomma, troppa teoria da parte del tecnico e poca intensità durante le sedute, con l'aspetto fisico che d'altronde è uno dei punti focali sui quali si è concentrata la critica dopo le sconfitte contro Lazio e Genoa.