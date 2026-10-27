Juve, sorpasso Woltemade e Kolo Muani in panchina? Poi Balogun o Raimondo a gennaio

Almeno per una notte, Kolo Muani rischia la panchina. Luciano Spalletti ragiona sulla sua Juventus per il turno infrasettimanale in casa del Genoa e anche in vista del match di domenica contro il Napoli cerca di impostare qualche rotazione. Non troppe, anche perché la lunga lista di infortuni ha accorciato decisamente la rosa.
Per l'attaccante francese, però, è quasi d'obbligo riprendere fiato. In Serie A, fin qui è stato titolare in tutte e 8 le gare giocate dalla Juventus. Con rendimento tutt'altro che convincente: ha segnato appena un gol, quello valso il pareggio in casa del Cagliari. Le reti contro Nec e Celta Vigo in Europa League migliorano le statistiche, ma non cancellano le domande per un investimento da 50 milioni di euro.
Nemmeno a Lecce è arrivato il gol, nonostante Kolo si sia sbattuto nel reparto d'attacco e abbia cercato di incidere. La vicinanza di Nick Woltemade, per quanto anche nel caso del tedesco non parliamo di una prima punta classica, ha sicuramente aiutato lo sviluppo offensivo bianconero. Intanto, in attesa di rivedere la coppia nel 3-5-2 su cui continuerà a puntare Spalletti, Woltemade potrebbe tentare al sorpasso su Kolo.
Dopo l'assestamento iniziale, l'ex Newcastle ora sembra integrarsi al meglio nelle dinamiche richieste dal tecnico. Contro il Genoa, ad affiancarlo potrebbero essere Alajbegovic o Boga, esterni d'attacco adattati al nuovo modulo, scelto per dare maggiore solidità alla Juve. Una soluzione provvisoria, ma che potrebbe rivelarsi utile nell'ennesima settimana da tre gare in pochi giorni. Spalletti riflette su un possibile turno di riposo per Kolo Muani e nell'allenamento di rifinitura prenderà una decisione definitiva.
Juve, idee Balogun o Raimondo per gennaio
In seguito, il mercato di gennaio potrà aiutare l'allenatore. Sia per sopperire agli infortuni sia per regalargli un nuovo attaccante in grado di riempire l'area, esattamente ciò che manca al momento. Tra poco più di due mesi, potrebbe tornare di attualità il nome di Folarin Balogun, sempre più lontano dal Monaco che lo ha escluso dalla lista per la Conference League e gli ha dato pochissimo spazio in Ligue 1. Il classe 2001 della nazionale Usa ha anche il passaporto britannico e questo potrebbe facilitare l'operazione.
In alternativa, scrive Tuttosport, la Juve potrebbe tentare un nuovo assalto ad Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, anche se c'è tanta concorrenza, oppure insistere per Antonio Raimondo del Frosinone. L'attaccante italiano è di proprietà del Bologna e sarà difficile portarlo a Torino già nella sessione invernale, ma non è da escludere un'operazione con vista sull'estate 2027.