Juve, sorpasso Woltemade e Kolo Muani in panchina? Poi Balogun o Raimondo a gennaio

In seguito, il mercato di gennaio potrà aiutare l'allenatore. Sia per sopperire agli infortuni sia per regalargli un nuovo attaccante in grado di riempire l'area, esattamente ciò che manca al momento. Tra poco più di due mesi, potrebbe tornare di attualità il nome di Folarin Balogun, sempre più lontano dal Monaco che lo ha escluso dalla lista per la Conference League e gli ha dato pochissimo spazio in Ligue 1. Il classe 2001 della nazionale Usa ha anche il passaporto britannico e questo potrebbe facilitare l'operazione.