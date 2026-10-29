Juventus, la fiducia in Spalletti sta finendo: aperti i confronti in dirigenza, torna il nome di Conte

Il calendario dà una mano al tecnico toscano perché fino alla sosta di metà novembre ci sono partite ogni tre giorni ma è chiaro che se contro il grande ex Allegri (domenica sera ci sarà Juventus-Napoli, Max sarà in tribuna perché squalificato) non si vedrà molto di più di quanto visto al Ferraris il destino di Spalletti non potrà che essere segnato anche perché, come sempre accade in queste situazioni, puntare i fucili sull'allenatore (che beninteso ha colpe come d'altronde le hanno giocatori e società) è la scelta più facile in attesa di un mercato di gennaio in cui, se possibile, colmare le lacune di una rosa che comunque ci sta mettendo del suo anche a livello di mentalità e carattere.