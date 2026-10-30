Italia U21, test con il Belgio il 16/11 a Livorno

30 Ott 2026 - 10:38
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Novembre sarà un mese insolitamente 'caldo' per la Nazionale U21. Giovedì 26 gli Azzurrini scopriranno avversarie e gironi dell'Europeo in Albania e Serbia (16 giugno-3 luglio 2027), non prima di aver affrontato due amichevoli: quella di Laval in casa della Francia venerdì 13 (ore 18.30) e quella allo stadio 'Armando Picchi' di Livorno lunedì 16 (calcio d'inizio alle 18.15) contro il Belgio. Per l'U21 sarà un ritorno in grande stile nella città toscana, 25 anni dopo l'ultima volta (un'amichevole Italia-Austria 4-1 del 2001, fra i marcatori Pirlo), nonché la quinta sfida per gli Azzurrini al 'Picchi' dove hanno un conto aperto di tre vittorie e un pareggio (uno 0-0 in amichevole nel 1993 contro Israele, in attacco la coppia Inzaghi-Vieri, in panchina anche Cannavaro e Del Piero). Sono 8 i precedenti con i Diavoli Rossi, con quattro vittorie azzurre, un pareggio e tre successi per il Belgio. L'ultimo confronto risale alla fase finale dell'Europeo del 2019: a Reggio Emilia l'Italia si impose 3-1 nell'ultima partita del girone (gol di Barella, Cutrone e Chiesa). 

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