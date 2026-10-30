Coppa del Mondo U15, Italia battuta da Polonia chiude dodicesima

Termina con una sconfitta il cammino nella prima edizione della U15 World Cup & Festival, in corso fino a oggi pomeriggio in Azerbaigian, della Nazionale Under 15, che perde per 3-1 contro la Polonia - anagraficamente più grande di un anno - sul Campo 3A dell'Hovsan Competition Complex di Baku, classificandosi al 12° posto su 189 nazionali partecipanti. Gli Azzurrini, dopo aver subito l'1-0 avversario, realizzato al 20' da Karol Kupczyk, difensore centrale del Pogon Szczecin, pareggiano i conti grazie a Mario Tambaro, centrocampista del Napoli, al 22', prima che i polacchi tornino definitivamente avanti con Antoni Balcer e Michal Kucala, attaccanti rispettivamente di Talent e Legia Varsavia, a segno nell'ordine al 33' e al 34'. "C'è stata la reazione che volevo vedere dopo la brutta sconfitta contro il Messico (7-0, ndr) - spiega il tecnico Enrico Battisti -, almeno in parte. Abbiamo saputo battagliare contro una squadra molto fisica e agonistica, pur soffrendo inizialmente nei duelli individuali. Dopo essere andati sotto allo scadere del primo tempo, abbiamo avuto la forza di reagire e trovare il pareggio, sfiorando anche il vantaggio nella ripresa. Nel finale, alcune ingenuità ci sono costate il 3-1 finale, nonostante un buon forcing negli ultimi minuti. Al di là del risultato, era importante ritrovare carattere e personalità: mi auguro che la squadra abbia capito la lezione".