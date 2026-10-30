Inter, Marotta e il nuovo stadio: "La tenacia di Oaktree ha abbattuto le barriere burocratiche"

"Sebbene San Siro rappresenti un serbatoio di memoria storica, non risponde più ai requisiti di uno stadio moderno né alle aspettative dei tifosi. Il Real Madrid genera circa 250 milioni di euro l'anno mentre noi, con San Siro, siamo poco sotto i 100 milioni. Oltre a essere un patrimonio per il club, lo stadio è anche una fonte di ricavi. Al momento, esiste un divario fin troppo ampio tra noi, in Italia, e alcuni dei nostri club rivali in Europa; ciò incide sulla nostra competitività e ci pone, indubbiamente, in una situazione molto difficile". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a 'The Athletic' sul nuovo impianto che ospiterà Inter e Milan. "In Italia, dove esistono notevoli ostacoli burocratici all'avvio di progetti di questo tipo, ciò è stato possibile anche grazie all'arrivo e alla tenacia di Oaktree - continua Marotta - La loro tenacia ha forse abbattuto alcune delle barriere burocratiche che, nel nostro Paese, rappresentavano purtroppo un grosso ostacolo, difficile da superare. Oggi siamo decisamente in una fase di crescita".