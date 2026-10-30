Il fantasma di Allegri (e di Conte) su Spalletti: la sfida con Max può essere già decisiva

Un tuffo nel passato che può decidere il futuro. Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri si giocano tutto, o quasi, in 90 minuti: Juventus-Napoli di domenica sera può diventare uno snodo fondamentale nella stagione di entrambe. E a rendere l'atmosfera ancora più spettrale, in pieno clima Halloween, saranno i fantasmi del passato che aleggeranno sullo Stadium. Il primo sarà proprio quello di Max: il tecnico del Napoli, avversario della sua ex squadra, non sarà fisicamente a bordo campo a causa della squalifica rimediata contro la Roma. Il secondo, ben più ingombrante per Spalletti, è quello di Antonio Conte, ancora nei pensieri di una parte della tifoseria juventina, che continua a invocare il suo ritorno.