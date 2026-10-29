Tutti a rapporto da Carnevali: la Juve va in ritiro fino alla partita con il Napoli

La partita con il Genoa non poteva passare senza conseguenze. Niente di clamoroso, Spalletti resta al suo posto ma il clima è teso. E sarebbe strano il contrario. L'amministratore delegato e direttore generale bianconero Carnevali ha avuto un confronto molto diretto con la squadra. Ha richiamato tutti alle proprie responsabilità verso proprietà, società e tifosi, ribadendo la fiducia nel gruppo di lavoro ma sottolineando con grande fermezza come il momento attuale non sia accettabile. La richiesta è stata molto chiara: serve una reazione immediata, forte e concreta. Ora tutti sono chiamati a dare una risposta sul campo.