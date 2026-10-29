DOPO GENOVA

Tutti a rapporto da Carnevali: la Juve va in ritiro fino alla partita con il Napoli

Il dirigente bianconero ha parlato con la squadra e su decisione di Spalletti si è stabilito di tenere tutti alla Continassa

29 Ott 2026 - 13:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La partita con il Genoa non poteva passare senza conseguenze. Niente di clamoroso, Spalletti resta al suo posto ma il clima è teso. E sarebbe strano il contrario. L'amministratore delegato e direttore generale bianconero Carnevali ha avuto un confronto molto diretto con la squadra. Ha richiamato tutti alle proprie responsabilità verso proprietà, società e tifosi, ribadendo la fiducia nel gruppo di lavoro ma sottolineando con grande fermezza come il momento attuale non sia accettabile. La richiesta è stata molto chiara: serve una reazione immediata, forte e concreta. Ora tutti sono chiamati a dare una risposta sul campo.

Leggi anche
Luciano Spalletti

Juve, la fiducia in Spalletti sta finendo: aperti i confronti in dirigenza, torna il nome di Conte

Al termine del confronto, su decisione dell'allenatore, condivisa dalla società, è stato deciso che da domani sera la squadra resterà in ritiro alla Continassa fino alla partita di domenica contro il Napoli.

Leggi anche
Orazio Accomando

Juve, non è impossibile: Conte prima scelta di Carnevali. Saranno 10 giorni decisivi

juve
carnevali
napoli

Ultimi video

03:53
De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

01:20
CLIP SU PROVEDEL TITOLARE SRV

Provedel verso il posto titolare nel derby?

00:29
MCH GOL SBAGLIATO A PORTA VUOTA MCH

La sfida all'impossibile: il clamoroso gol sbagliato a porta vuota in Australia

03:07
Spalletti: "Chiedo scusa ai tifosi, da adesso cambieremo qualcosa"

Spalletti: "Chiedo scusa ai tifosi, da adesso cambieremo qualcosa"

01:43
Pioli pesca il jolly: è Rade Krunic

Pioli pesca il jolly: è Rade Krunic

01:31
Tottenham in crisi

Tottenham in crisi

02:49
Serie B- 13a giornata

Serie B- 13a giornata

02:33
Marianucci: "Noi bravi, ma possiamo migliorare ancora"

Marianucci: "Noi bravi, ma possiamo migliorare ancora"

02:11
Carboni: "Risultato bugiardo, troppi errori individuali"

Carboni: "Risultato bugiardo, troppi errori individuali"

03:04
Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

03:18
Monza-Napoli 1-4: gli highlights

Monza-Napoli 1-4: gli highlights

03:16
Milan-Bologna 2-4: gli highlights

Milan-Bologna 2-4: gli highlights

01:08
Parma-Udinese 0-0: gli highlights

Parma-Udinese 0-0: gli highlights

03:00
Venezia-Inter 0-2: gli highlights

Venezia-Inter 0-2: gli highlights

01:37
Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

Modric: "Dopo l'autogol ci siamo persi, ma per il derby ci rialzeremo"

03:53
De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

De Rossi: Siamo felici, Spalletti rimane la mia guida: è un grandissimo"

I più visti di Juventus

Juve, sorpasso Woltemade e Kolo Muani in panchina? Poi Balogun o Raimondo a gennaio

Luciano Spalletti

Juve, la fiducia in Spalletti sta finendo: aperti i confronti in dirigenza, torna il nome di Conte

DICH 1 SPALLETTI PRE GENOA PER SITO 27/10 DICH

Spalletti: "I miei calciatori non verrebbero mai a dirmi come giocare"

Spalletti: "Poca roba, poca lotta e incapaci sulle palle gol. Chiediamo scusa ai tifosi"

Il Genoa affonda una brutta Juve: De Rossi rifila a Spalletti il secondo ko in tre giornate

Spalletti: "Modulo? I miei calciatori non mi direbbero mai come giocare. Fiducia in Kolo Muani anche se non segna"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Adil Rami
13:30
Bufera sull'ex Milan Rami per le frasi su Alexia Putellas al Pallone d'Oro: "Molla il microfono"
Leonardo Bonucci
12:47
Bonucci, il racconto sul figlio Matteo: "Aveva una massa di 8 cm in testa, tirai un pugno al muro"
10:55
Milan, Gonçalo Ramos adesso e un caso. E intanto Gimenez trascina il Porto…
10:24
Torino, Simeone sui social: "Con umiltà e più uniti che mai"
09:45
Tifoso del Portici in coma: il Questore di Napoli adotta 11 Daspo