Juventus, Vlahovic: "Intervento è andato bene, grazie per il supporto"

"L'intervento è andato bene. Grazie per tutti i gentili messaggi e per il supporto. Vi voglio bene, ci vediamo presto". Così l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic in un post su Instagram poche ore dopo l'intervento a cui è stato sottoposto a Londra per la "riparazione dell'avulsione tendinea dell'adduttore sinistro". Vlahovic, che nel post ha utilizzato anche un'immagine di Goku, celebre personaggio del cartone animato Dragon Ball, dovrebbe restare fermo ai box per almeno 3 mesi. Il suo ritorno in campo è previsto non prima di marzo.