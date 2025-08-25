Juventus, Tudor: "Vlahovic è concentrato e fa quello che deve, ma l'ultima parola spetta alla società"

"È stata una partita difficilissima come ci aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Non era facile trovare spazi. Era importante cominciare bene. Ho detto alla squadra all’intervallo di aver pazienza che un gol avremmo fatto". Igor Tudor applaude la Juve dopo la vittoria sul Parma. "Tutti i cambi hanno fatto benissimo, queste prime gare non sono mai facili, la condizione fisica non è al massimo. La squadra si è organizzata bene e siamo stati bravi a concedere poco, poi è uscito Bremer e ha salvato un quasi gol. In avanti è uscita la qualità - ha detto a Dazn - Vlahovic? È concentrato, ha fatto un mese di preparazione perfetto, fa quello che deve fare. Non so cosa succederà. Io comunico poi la dirigenza dice l'ultima. David? Si muove molto bene dentro l’area".