JUVENTUS

Juventus, Tudor: "Vlahovic è concentrato e fa quello che deve, ma l'ultima parola spetta alla società"

Il tecnico bianconero dopo la vittoria contro il Parma: "Bravi ad avere pazienza. Cambiaso sarà multato". Lui si scusa

25 Ago 2025 - 00:15

"È stata una partita difficilissima come ci aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Non era facile trovare spazi. Era importante cominciare bene. Ho detto alla squadra all’intervallo di aver pazienza che un gol avremmo fatto". Igor Tudor applaude la Juve dopo la vittoria sul Parma. "Tutti i cambi hanno fatto benissimo, queste prime gare non sono mai facili, la condizione fisica non è al massimo. La squadra si è organizzata bene e siamo stati bravi a concedere poco, poi è uscito Bremer e ha salvato un quasi gol. In avanti è uscita la qualità - ha detto a Dazn - Vlahovic? È concentrato, ha fatto un mese di preparazione perfetto, fa quello che deve fare. Non so cosa succederà. Io comunico poi la dirigenza dice l'ultima. David? Si muove molto bene dentro l’area".

Tudor in conferenza: "Sono soddisfatto della prima perchè è sempre particolare. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. L'avversario si è preparato come i vecchi tempi con il catenaccio e ripartenza. Abbiamo bisogno di tutti perchè ci sono tante partite". Su Cambiaso, espulso: "Ha fatto una leggerezza e sarà multato. Però è un ragazzo in costante crescita dal punto di vista mentale. Ha potenzialità enormi e ora lo vedo molto concentrato e voglioso di crescere in fase difensiva. Per noi è importante".

CAMBIASO SI SCUSA

Juve, buona la prima: Yildiz inventa, David apre e Vlahovic chiude i conti

juventus
tudor

 Igor Tudor

Tudor: "Sensazioni positive, Bremer gioca. Voglio vedere solidità"

Juve, sguardo al futuro: spuntano già le maglie 2026-27

Juve, Joao Mario sulle orme di Cancelo: "Siamo simili. Abituato a giocare sotto pressione"

Juventus, ecco la nuova terza maglia 2025/2026

Juve, Tudor sorride: Bremer e Koop in crescita, e con un Vlahovic in più...

Juve, Milik ancora KO: ferita alla tibia dopo un incidente in palestra

23:52
Cambiaso chiede scusa per l'espulsione: "Gesto che non mi appartiene, chiedo scusa"
23:31
Pisa, Gilardino: "Punto storico ottenuto con tanto sacrificio"
23:29
Bremer: "Ero in ansia, Napoli favorito per lo scudetto"
23:26
Atalanta, l'analisi di Juric dopo il Pisa: "Abbiamo giocato molto bene, su Scamacca... "
23:16
Juve, Yildiz: "Grande vittoria. David è molto forte, ci darà una grossa mano"