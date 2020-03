Juventus, tre positivi al coronavirus: gli altri sono tutti negativi

CORONAVIRUS

Dopo l'annuncio della positività al coronavirus di Dybala e della sua compagna, in casa Juventus è il giorno delle buone notizie: il club bianconero ha infatti ricevuto i risultati dei tamponi fatti a tutti i suoi tesserati e gli unici tre bianconeri ad essere contagiati sono Daniele Rugani, il primo giocatore di Serie A ad aver contratto il virus, Blaise Matuidi e appunto Dybala. Oriana: "Io e Paulo positivi, ma stiamo bene"

Anche Cristiano Ronaldo è stato sottoposto a tampone e lo ha fatto a Madeira. CR7, così, come gli altri compagni, che sono all'estero, non ha contratto il virus ed è in sempre in contatto con la Juventus. Quando Ronaldo, Pjanic, Khedira, Higuain e Douglas Costa rientreranno a Torino, dovranno essere sottoposti ad un periodo di isolamento.