Juve, Spalletti tra rassegnazione e ironia: "Doveva andare così, si vedeva. Bravo il Cagliari, ma non ha meritato"

A Cagliari è arrivato un ko inatteso e pesante, una sconfitta che frena la corsa della Juve che con le cinque vittorie nelle sei partite precedenti la trasferta sarda era tornata a cullare il sogno di poter rientrare nella corsa scudetto con Inter, Milan e Napoli. Contro i rossoblù, in coda a una partita per larghi tratti dominata, è arrivata invece inopinatamente la seconda sconfitta dell'era Spalletti, uno stop che vista la classifica 'corta' di questa Serie A mette in pericolo il quarto posto Champions. Amaro e sarcastico il primo commento del tecnico bianconero: "Doveva andare così... Il Cagliari ha meritato, perché ha lottato su ogni pallone, l'ha chiusa bene e noi non siamo riusciti a indirizzarla a nostro favore".