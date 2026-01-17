Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Juve, Spalletti tra rassegnazione e ironia: "Doveva andare così, si vedeva. Bravo il Cagliari, ma non ha meritato"

Il tecnico bianconero: "Noi dovevamo essere più attenti e pignoli. Non vogliono il tempo effettivo, ma..."

di Giuseppe Ferrario
17 Gen 2026 - 23:27
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

A Cagliari è arrivato un ko inatteso e pesante, una sconfitta che frena la corsa della Juve che con le cinque vittorie nelle sei partite precedenti la trasferta sarda era tornata a cullare il sogno di poter rientrare nella corsa scudetto con Inter, Milan e Napoli. Contro i rossoblù, in coda a una partita per larghi tratti dominata, è arrivata invece inopinatamente la seconda sconfitta dell'era Spalletti, uno stop che vista la classifica 'corta' di questa Serie A mette in pericolo il quarto posto Champions. Amaro e sarcastico il primo commento del tecnico bianconero: "Doveva andare così... Il Cagliari ha meritato, perché ha lottato su ogni pallone, l'ha chiusa bene e noi non siamo riusciti a indirizzarla a nostro favore". 

Poi, però un'analisi più critica e sincera: "Abbiamo fatto quello che la partita richiedeva, dovevamo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni. Poi è difficile commentare partite del genere, fare delle analisi: a volte vedi subito dagli episodi come gira la partita, e allora alla fine devi fare i complimenti agli avversari per come hanno portato a casa la vittoria, pur non meritandola".

Qualcosa di diverso, però, andava fatto. E secondo anche un rassegnato Spalletti si poteva fare: "Bisognava tenere meglio i ruoli, giocare nelle posizioni corrette e giuste e mantenere ordine. E poi prestare attenzione ai particolari, essere più pignoli: anche la punizione da cui è nato il loro gol andava evitata. Diciamo che il Cagliari è stato bravo ma anche un pochino fortunato. Nel calcio sono cose che sono sempre successe. Ci è girata male, pensiamo alla prossima".

Poi il tecnico bianconero si fa portavoce di chi vorrebbe introdurre il tempo effettivo nel calcio: "Una cosa da mettere a posto è che ci sono dieci persone che si sono buttate a terra e su questo bisogna metterci mano - ha detto - Non vogliono fare il tempo effettivo, ma queste cose cresceranno sempre di più. Bisogna giocare a pallone, non perdere tempo su qualsiasi rimessa laterale. Così sono passati 5-6 minuti, Massa ha dato anche di più recuperando ma c'entra quello che è il riposarsi e togliere il ritmo alla partita".

juventus
spalletti
cagliari

Ultimi video

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "La gara di Champions è quella di Cagliari. Giochista o risultatista? Tutti e due ma senza snaturarmi"

Kenan Yildiz, Juventus

Juve: leggera influenza per Yildiz, Gatti e Conceição tornano in gruppo

 Torino, Allianz Stadium

Si nascondono all'Allianz Stadium e rubano lo spumante, arrestati due fratelli dopo Juve-Cremonese

Juve, ecco le maglie per la stagione 2026-2027: stile retrò, rosa e nero

Vlahovic brucia le tappe dopo l'infortunio: potrebbe rientrare per un big match

Spalletti: "Rigori? Nessuno dei due lo era, dobbiamo crescere per raggiungere Inter e Napoli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:33
Locatelli: "Dovevamo essere più cattivi, oggi siamo stati troppo frenetici"
23:30
Pisacane: "Prestazione stoica, tra giochisti e risultatisti io sto nel mezzo"
23:18
De Zerbi si gode un grande Greenwood: 5-2 del Marsiglia sull'Angers
23:15
Mazzitelli: "Notte bellissima che ci porteremo dentro"
21:27
Grosso: "Giocata una grande partita, peccato uscire senza punti"