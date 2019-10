Juventus, Sarri recupera Douglas Costa

Ripresa degli allenamenti a ranghi ridotti per la Juventus alla Continassa ma per Maurizio Sarri, di nuovo primo in classifica dopo la vittoria in casa dell'Inter, è arrivata una buona notizia: Douglas Costa ha partecipato all'intera seduta ed è recuperato in vista della ripresa del campionato. La Juventus ha lavorato senza i tanti nazionali e senza Higuain che ha goduto di una giornata di permesso accordatagli dal club bianconero.