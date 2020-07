Juventus, Sarri: "Abbiamo perso perché volevamo vincere a tutti i costi"

IL POST GARA

"Abbiamo perso ordine, abbiamo preso il pareggio dopo un buon primo tempo, abbiamo cominciato a essere disordinati e portato la gara su un piano pericoloso. Poi l'abbiamo persa per volerla vincere a tutti i costi". Il tecnico della Juve Maurizio Sarri analizza così la sconfitta contro l'Udinese che rimanda la festa scudetto. "Dispiace molto aver perso questa partita. I 38 gol subiti? Ci sono anche 12 rigori contro. Non è un numero che subiscono le grandi squadre...".

"In questo momento della stagione è difficile restare efficienti per 90', le gare sono tutte strane. Il momento è particolare e conta più essere ordinato che forte tecnicamente. Ora impariamo questa lezione - ha proseguito Sarri nel dopo gara - Champions? Non guardo così in là. Penso prima di tutto alla Sampdoria. è un momento in cui bisogna stare sul pezzo in campionato, poi penseremo alla Champions. E' difficile recuperare ordine per l'intera partita. Oggi nel primo tempo siamo stati ordinati, dopo il pareggio c'è stata una reazione scomposta".



"Pjanic? Ha un problemino all'adduttore ma non mi sembrano le sue partite quelle giocate ultimamente. Chiellini?E' mancato per tutta la stagione, nel lungo periodo un difensore di questa portata e di questa grande personalità sarebbe stato più che utile. Trentotto gol subiti colpa della difesa o di tutti? Anche 12 rigori contro... Non è un numero che subiscono le grandi squadre... Però mi sembra che sia un numero cresciuto in assoluto forse per noi in percentuale elevata. Higuain è fuori e ci può risolvere le partite con le squadre chiuse. Dobbiamo fare bene con quello che abbiamo".