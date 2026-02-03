Juventus, il ritorno di Vlahovic: la tabella di marcia per il rientro

Con la chiusura del mercato di gennaio, la Juventus di Luciano Spalletti riabbraccia il suo numero 9. Dusan Vlahovic è tornato a Torino dopo la riabilitazione post-operatoria a Belgrado, pronto a iniziare il lavoro personalizzato con lo staff bianconero. L'obiettivo è chiaro: riaverlo a disposizione tra l'inizio e la metà di marzo. Il serbo, rinvigorito dal fatto che il club non abbia acquistato altri attaccanti, punta a riprendersi il posto da titolare per un finale di stagione da protagonista.