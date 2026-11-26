Paura in volo per Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. L'aereo che trasportava il Besiktas verso la Georgia per la sfida di Europa League contro l’Hapoel Beer Sheva è stato colpito da un fulmine. Le condizioni meteo, più che proibitive tra piogge torrenziali e grandine non hanno permesso a Vlahovic e compagni di atterrare a Batumi. Da qui il cambio di programma, con l'aereo che ha toccato terra a Rize-Artvin, in Turchia. Successivamente il Besiktas ha scelto di proseguire il viaggio verso Batumi esclusivamente via terra.