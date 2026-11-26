"La Roma di Gasperini è unica, con tanta personalità e molto aggressiva; lo abbiamo visto fin dai primi minuti". Lo ha detto Luis Enrique, tecnico del Psg, dopo il pareggio per 2-2 al Parco dei Principi in Champions League. "Hanno segnato alla prima occasione. È stata dura, davvero complicata - ha proseguito l'ex tecnico dei giallorossi -. Complimenti alla Roma, sono contento di questo punto e avremmo potuto anche perdere. Il futuro della Roma è meraviglioso; possono vincere lo Scudetto. Non ho dubbi che possano finire tra le prime 24, lo spero, e non vorrei affrontarli di nuovo. Magari in finale".